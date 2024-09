Botafogo-SP x Santos: onde assistir, horário e escalações do jogo da Série B

(Foto: Reinaldo Campos/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 18/09/2024 - 16:54 • São Paulo (SP)

Botafogo-SP e Santos se enfrentam na quinta-feira (19), às 21h30, no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto. A partida, válida pela 27ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, terá transmissão do Premiere.

➡️ Clique para assistir no Premiere

O Peixe entra neste jogo como o segundo colocado na tabela, com 46 pontos, quatro a menos que o líder Novorizontino. Já o Botafogo-SP está em 13°, com 30 pontos.

Retrospecto

No primeiro turno, o Botafogo surpreendeu o Santos e venceu o jogo por 2 a 1. Douglas Baggio abriu o placar com um golaço aos 42 minutos do primeiro tempo. O time do interior paulista aumentou a vantagem no placar logo no início da segunda etapa com João Costa. O Peixe pressionou o adversário, mas só conseguiu diminuir a desvantagem com o zagueiro Joaquim.

Confira todas as informações que você precisa saber sobre o confronto entre Botafogo-SP e Santos (onde assistir, horário, escalações e local).

✅ FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO-SP X SANTOS

27ª RODADA - SÉRIE B DO CAMPEONATO BRASILEIRO

🗓️ Data e horário: quinta-feira, 19 de setembro de 2024, às 21h30 (de Brasília)

📍 Local: Estádio Santa Cruz, Ribeirão Preto (SP)

🟨 Árbitro: Matheus Delgado Candançan

🚩 Assistentes: Marcelo Van Gasse e Leandro Matos Feitosa

4️⃣ Quarto árbitro: Salim Frende Chavez

🖥️ VAR: Daiane Muniz

🎦 VAR assistente: Amanda Matias Masseira



⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

BOTAFOGO-SP (Técnico: Paulo Gomes)

João Carlos; Raphael Ferreira, Fábio Sanches e Bernardo Schappo; Pedro Costa, Sabit, João Costa e Patrick Brey; Victor Andrade, Alexandre Jesus e Douglas Baggio.

SANTOS (Técnico: Fábio Carille)

Gabriel Brazão; JP Chermont, Jair, Gil e Escobar; João Schmidt, Diego Pituca e Giuliano; Laquintana, Guilherme e Wendel Silva.