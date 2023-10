Alexandre Gallo, coordenador esportivo do Santos, teve conversa ríspida com Anderson Daronco no intervalo do clássico contra o Corinthians, no domingo (29), que terminou empatado em 1 a 1. Isso aconteceu antes do polêmico pênalti em Soteldo, no segundo tempo da partida disputada na Neo Química Arena, pela 30ª rodada do Brasileirão.