Duílio Monteiro Alves, presidente do Corinthians, e Alessandro Nunes, diretor do clube, foram enfáticos contra a arbitragem de Anderson Daronco e repudiaram a marcação de pênalti em Soteldo. Timão e Santos empataram neste domingo (29), na Neo Química Arena, e o time da capital paulista entrará com representação na CBF sobre o caso. (Confira as declarações completas no vídeo acima!)