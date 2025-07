Santos x Ação-MT: onde assistir e prováveis escalações

O Santos enfrenta o Ação-MT neste sábado (5), às 15h (horário de Brasília), na Série A2 do Brasileirão feminino. A bola rola na Vila Belmiro, em Santos, e conta com transmissão da Santos TV (Youtube).

O jogo terá entrada gratuita, com retirada de ingressos nos portões 6 e 16, das 8 às 19 horas, nos portões 6 e 16, na Vila Belmiro. O torcedor pode ajudar trazendo um quilo de alimento não perecível, que será entregue para entidades filantrópicas (opcional).

Ficha do jogo SAN ACA Quartas de final Brasileirão Feminino Série A2 Data e Hora Sábado, 5 de julho, às 15h Local Vila Belmiro, Santos (SP) Árbitro Daiane Muniz (SP) Assistentes Leonardo Tadeu Pedro (SP) Var - Onde assistir TV Santos

As Sereias da Vila venceram o primeiro duelo por 1 a 0 e chegam invictas na luta pelo acesso. Na competição, a equipe soma sete vitórias e um empate, com destaques para Laryh, com sete gols, e Carol Baiana, com três.

Analuyza marcou o gol da vitória do Santos diante do Ação, pela Série A2 feminina. (Foto: Reinaldo Campos/Santos FC)

O Ação-MT terminou a primeira fase na quarta colocação do Grupo B, com três vitórias e quatro empates em sete jogos. A primeira derrota da equipe mato-grossense foi justamente diante do Peixe, em casa, por 1 a 0.

✅ FICHA TÉCNICA

SANTOS X AÇÃO-MT FEMININO - SÉRIE A2 FEMININA

🏆 Quartas de final - Série A2 feminina

📆 Data e horário : sábado (5), às 15h (horário de Brasília)

: sábado (5), às 15h (horário de Brasília) 📍 Local : Vila Belmiro, Santos (SP)

: Vila Belmiro, Santos (SP) 📺 Onde assistir: Santos TV (Youtube)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

SANTOS (Técnico Caio Couto):

Stefane; Barbara Cuzzuol, Rafa Martins, Ana Alice e Larissa Vasconceos; Nath Pitbull, Rafa Andrade, Suzane Pires e Analuyza; Lary e Carol Baiana.

AÇÃO-MT (Técnico Wellington Sousaa):

Zany; Índia, Júlia Macena, Tânia e Maria Soares; Magna, Paty Alves, Dóroty e Lidiane; Ana Jéssica e Joysinha.