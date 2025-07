Agenda L!: curtinhas do Santos do dia 04/07/2025

O Santos treina em dois períodos nesta sexta-feira (04), no CT Rei Pelé. O time ainda não sabe quando entra em campo pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro já que o próximo adversário, o Palmeiras, participa do Mundial de Clubes da Fifa.

O Verdão entra em campo nesta sexta-feira (04), contra o Chelsea, da Inglaterra, às 22h (de Brasília), na Filadélfia, pelas quartas de final da competição.

Em caso de vitória do Alviverde, o clássico será adiado. O duelo está programado para ocorrer no final de semana do dia 12 de julho, na Vila Belmiro.

O meio-campo Willian Arão, que foi anunciado na última terça-feira (1º) como reforço do Peixe, será apresentado nesta sexta-feira (04), às 13h (de Brasília), na Vila Belmiro.

O lateral-direito do Santos Igor Vincícius foi anunciado nesta semana como reforço do clube. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Agenda:

O treino do elenco profissional masculino está marcado nesta sexta-feira (04) para às 9h30, no CT Rei Pelé. No segundo período, a atividade será às 15h.

O meia Willian Arão será apresentado nesta sexta-feira (04), às 13h (de Brasília), na Vila Belmiro, com transmissão ao vivo pela Santos TV. Ele já treina com o elenco no CT Rei Pelé e foi anunciado na última terça-feira (1º) como novo reforço ao lado do lateral-direito Igor Vinícius.

Categorias de base:

O Santos participa da Copa 2 de Julho de Futebol Sub-15, na Bahia. O torneio começou na última quarta-feira (03) e segue até o dia 13 de julho em sete praças da Região Metropolitana de Salvador e do Recôncavo Baiano.

O Peixe está no Grupo F ao lado do Cruzeiro-MG, Guanambi-BA, Senhor do Bonfim-BA e Ypiranga-BA. Na última quarta-feira, o Santos goleou o Guanambi-BA por 7 a 0 e na última quinta-feira (03) perdeu para o Cruzeiro por 1 a 0.

TABELA SEXTA-FEIRA - 04.07 - Ypiranga-BA x Santos, às 10h30 (de Brasília)

Sereias da Vila:

O time feminino do Santos treina focado na partida de volta pelas quartas de final do Brasileirão A2. O time do técnico Caio Couto entra em campo no dia 5 de julho, na Vila Belmiro, às 15h, diante do Ação (MT). O clube anunciou que a entrada será gratuita. O treino desta sexta-feira (04) será no período da tarde, no CT Meninos da Vila.

Memorial das Conquistas:

As visitas do museu do Santos, que fica localizado dentro da Vila Belmiro, seguem durante a semana das 10h às 17h com o tour sendo realizado a cada hora cheia. O ingresso custa R$ 30,00 a inteira.

Próximos jogos profissional masculino:

Santos x Palmeiras - 12/07

Santos x Flamengo - 16/07

Mirassol x Santos - 19/07

Santos x Internacional - 23/07

Sport x Santos - 26/07