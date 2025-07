Willian Arão fala sobre a expectativa pela estreia no Santos

O volante do Santos, Willian Arão, foi apresentado nesta sexta-feira (04), na Vila Belmiro. Ele é o 13º reforço do clube para a temporada. Foi anunciado na última terça-feira (1º), junto com o lateral-direito Igor Vinícius.

O jogador foi questionado se está pronto para jogar, mas pregou cautela, já que não atua desde o dia 11 de maio.

— Não fujo da raia, mas não posso mentir. Não estou no melhor momento. Último jogo foi 11 de maio, praticamente dois meses sem treinar, só em casa. Tive longa pausa, eram três anos sem férias. Tinha que descansar, tive que parar por causa de uma dor ou outra. Tenho que ter ritmo de campo, de jogo. Se o Cléber disser que precisa, vou estar pronto e não vou me esconder, não — disse o novo camisa 15 do Peixe.

O Santos ainda não sabe quando vai jogar diante do Palmeiras pela retomada do Campeonato Brasileiro, já que o clássico ainda não tem data e horário definidos.

Willian Arão também comentou sobre a vivência no clube santista e afirmou que o Peixe sempre vai figurar entre os times que lutam por títulos.

— Cheguei tem dois dias. Essas conversas eu não tive nem escutei. É pré-temporada, tentando melhorar para o time todo se enquadrar no que o treinador pede. Dito isso, o Santos é um time que sempre brigou por títulos. O lugar não é a 15ª colocação. Na história recente não ganhou, mas em 2016, por exemplo, foi segundo, 2019 em segundo… Sempre perto. O que os jogadores pensam é sempre no próximo jogo. Não dá para mencionar nem prometer nada ao torcedor até dezembro. Ninguém pode. Tem muita coisa para acontecer até lá. São intercorrências no caminho, lesões, contratações. O nosso foco é o próximo jogo e ganhar os três pontos, assim vamos passo a passo. Sem pular etapa e adversário. Os mesmos três pontos do Palmeiras valeriam os mesmos do Vitória ou Ceará.

Arão retornou ao Brasil após três anos no exterior e, neste período, afirmou que aprimorou o seu entendimento de jogo, as leituras táticas, um maior entendimento de como os companheiros pensam e ainda que se acostumou a jogar sob pressão.

Willian Arão foi o 13º reforço anunciado pelo Santos nesta temporada. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Como agregar?

Questionado sobre suas principais características, Willian Arão reforçou que pretende ajudar na transição da defesa para o ataque.

— Sentar e organizar mais o time. Dar um equilíbrio maior para atacar e defender. Cobertura de laterais e de zagueiros. Entender o que o treinador pede e, às vezes, esquecemos o movimento e um posicionamento. Tenho que ser essa pessoa para lembrá-los e ter companheiros que possam me orientar. Quando um time é mais equilibrado, estamos próximos de ter um futebol melhor e de ganhar. Já tive jogos e treinadores que não ligam para isso, mas a gente ganhava mesmo assim. Eu acredito que o equilíbrio e o time coeso, com cada um sabendo o que precisa saber, nos deixa mais próximos de ganhar