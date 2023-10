- O pênalti é absurdo. É tão claro que o pé do Méndez está no chão quando o pé de Soteldo projeta no pé do nosso jogador, que não tem como marcar. Existem lances duvidosos, mas esse pênalti não cabe nessa categoria. Nós tivemos também dois lances fora do normal no jogo, O árbitro marcou impedimento no primeiro tempo que o bandeira não sinalizou. No segundo tempo, voltou a acontecer isso, o bandeira não sinalizou e o árbitro não apitou. São as famosas vozes do além - finalizou.