Willian Arão analisa elenco do Santos em apresentação: ‘Um time com fome e vontade’

O volante Willian Arão foi apresentado no Santos nesta sexta-feira (05), na Vila Belmiro. O jogador foi anunciado na última terça-feira (1º).

O reforço afirmou que não joga desde o dia 11 de maio e, portanto, ainda precisa aprimorar a forma física.

O jogador atuou durante três anos no exterior, no Fenerbahçe, da Turquia, e no Panathinaikos, da Grécia.

— Fico emocionado de vestir essa camisa. É uma honra ser apresentado pelo Clodoaldo (ídolo santista). Eu preciso de tempo. Fazia três anos que não tive férias, apenas recesso. Eu descansei, já que precisava. Agora é questão de pegar ritmo de treinamento, conhecer os companheiros e estarei pronto para ajudar o Santos — disse, emocionado.

O novo camisa 15 do Peixe também falou da escolha pelo Santos no retorno ao futebol brasileiro e se tem preferência em atuar como volante ou zagueiro.

— Um time grande, com uma história rica. Mostrou um projeto ambicioso de reestruturação e eu queria fazer parte desse processo. Recebi ofertas do Brasil e de fora e, junto com minha esposa e meu empresário, optamos pelo Santos. Eu sou primeiro volante, é onde eu tenho meu melhor desempenho, mas estou aqui para ajudar. Se, por um motivo, colocar como zagueiro, lateral ou atacante, farei o meu melhor — explicou.

Sobre o elenco do Alvinegro Praiano, Willian Arão reforçou que todos estão alinhados e focados em buscar os resultados.

— Eu vejo um time com muita fome e vontade, força para dar a volta por cima, se empenhando ao máximo em todos os trabalhos na academia, preparação física e tática. São garotos espetaculares, é cedo para eu falar em dois dias de treinos, mas todos trabalhando no limite e se empenhando ao máximo para chegar no jogo na sua melhor forma física, técnica e mental. Com todos no auge, com certeza os resultados melhores vão aparecer.

Willlian Arão assinou contrato com o Santos até o fim de 2026. Ele treina com o elenco desde a última terça-feira (1º). (Foto: aul Baretta/ Santos FC)

O que vem pela frente:

O Santos venceu o Fortaleza de virada por 3 a 2 antes da pausa do Campeonato Brasileiro para o Mundial e conseguiu apaziguar a crise ao deixar a zona do rebaixamento.

O retorno está marcado para o final de semana do dia 12 de junho, contra o Palmeiras, na Vila Belmiro. No entanto, o time Alviverde joga pelo torneio nos Estados Unidos nesta sexta-feira (04), às 22h (de Brasília), contra o Chelsea, pelas quartas de final.

Caso avance, o time de Abel Ferreira não vai jogar o clássico pelo Brasileirão na data prevista. Então, o Peixe corre o risco também de ficar sem entrar em campo até o dia 16 de julho, quando enfrenta o Flamengo, em casa.