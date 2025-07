Willian Arão revela conversa com Cléber Xavier antes de fechar com o Santos

O volante Willian Arão revelou, nesta sexta-feira (04), durante entrevista coletiva de apresentação, na Vila Belmiro, que o Santos já apresentou algumas propostas ao longo da sua trajetória no futebol e que, desta vez, o contato pela contratação começou em janeiro deste ano, quando atuava pelo Panathinaikos, da Grécia.

Ele também afirmou que recebeu ligações do técnico Cléber Xavier e do auxiliar Matheus Bachi, além do diretor executivo Alexandre Mattos e do ex-CEO Pedro Martins.

— São meses de conversas com eles. Já trabalhei com alguns deles e isso pesa bastante na hora de decidir — afirmou.

Na opinião de Arão, ele gosta de 'puxar' os companheiros por ser competitivo. Ele ainda lembrou quando cobrou Filipe Luís, no Flamengo, em um jogo diante do Grêmio.

— Sou muito competitivo. Gosto de puxar os companheiros. A gente se cobra, pois quero fazer de tudo para ganhar. Às vezes estou certo, às vezes errado. O importante é a gente se falar e se entender para poder ganhar. Trazer a minha experiência e aquilo que penso. Vou poder ajudar e ser ajudado. Não sou o salvador da pátria que vai resolver todos os problemas do Santos, estou aqui para ajudar — completou.

Willian Arão afirmou durante apresentação no Santos que já conversou com os Meninos da Vila do elenco. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Entrevista de apresentação:

Willian Arão também comentou que a sua experiência e conhecimento no mundo do futebol vão agregar ao elenco santista.

Natural de São Paulo (SP), Arão começou a carreira na base do Tricolor e acumulou passagens por Corinthians, Portuguesa, Chapecoense, Atlético Goianiense, Botafogo, Flamengo, Fenerbahçe, da Turquia, e Panathinaikos, da Grécia.

— Somos seres humanos e estamos em constante evolução. Sou um jogador muito melhor do que aquele que saiu. Mas não posso só falar, preciso provar. Meus números provam que sou um jogador que, estando sem lesão, fui campeão como zagueiro e volante, regular no desempenho, como fui em todos os lugares. Uma pessoa que vai se dedicar ao máximo e que não vai medir esforços com essa camisa. A minha passagem pela Europa acrescentou muita coisa no meu conhecimento de jogo técnico e tático. Agora é se enquadrar ao que o treinador vai pedir, conhecer os momentos que ele pede, conhecer os meus companheiros e entender as características de cada um. Tentar ajudá-los com o meu conhecimento e experiência — refletiu Arão.

➡️ Willian Arão analisa elenco do Santos em apresentação: ‘Um time com fome e vontade’

Nesta semana, dez garotos da base foram inscritos no Campeonato Brasileiro pelo Santos e estão treinando constantemente com a comissão técnica de Cléber Xavier.

Segundo o De Olho no Peixe, 41 jogadores estão inscritos e 23 são formados nas categorias de base. Willian Arão afirmou que já conversou com alguns Meninos da Vila.

— A melhor forma de você influenciar as pessoas é com exemplo e não é falando. Mostrar no dia a dia que estou aqui para trabalhar, que estou pronto. Fazer as coisas. E aí eles vão ver que estou fazendo e, consequentemente, serão influenciados positivamente. E depois conversando, entendendo o que cada um precisa e como posso ajudar, se eles derem abertura, já que é uma via de mão dupla. Eu já tive a oportunidade de conversar com alguns garotos e passar a minha experiência que eu tive lá fora, de dar opiniões. Mas a maior influência é o exemplo — comcluiu o camisa 15 do Santos.