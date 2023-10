Corinthians e Santos empataram em 1 a 1 neste domingo (29), e o assunto que dominou a Neo Química Arena foi o polêmico pênalti sofrido por Soteldo nos acréscimos do segundo tempo, que gerou gol de empate do Peixe. De acordo com o lateral Fábio Santos, o venezuelano pediu desculpas aos jogadores do Timão na jogada.