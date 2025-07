AO VIVO: Acompanhe a apresentação de Willian Arão pelo Santos

O Santos vai apresentar nesta sexta-feira (04) o volante Willian Arão, às 13h (de Brasília), na Vila Belmiro.

O atleta, que estava no Panathinaikos, da Grécia, chega ao Peixe de forma definitiva e assinou contrato válido até 31 de dezembro de 2026.

Natural de São Paulo (SP), Arão começou a carreira na base do São Paulo e acumulou passagens por Corinthians, Portuguesa, Chapecoense, Atlético Goianiense, Botafogo e Flamengo no futebol brasileiro. Na Europa, o volante atuou pelo Fenerbahçe, da Turquia, antes de chegar ao Panathinaikos.

continua após a publicidade

Ao longo da carreira, Willian Arão tem como principais títulos as conquistas de três Libertadores, um Mundial da Clubes, uma Copa do Brasil, uma Copa da Grécia, uma Copa da Turquia, e duas edições do Brasileirão.

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

Willian Arão jogou durante três anos e meio no futebol europeu antes de assinar com o Santos. (Foto: Divulgação/ Santos FC)

Números de Willian Arão:

Panathinaikos

83 jogos (68 titular)

4 gols

4 assistências

763 minutos para participar de gol

0.3 passes decisivos por jogo

3.6 passes longos certos por jogo

62% de eficiência nos passes longos

1.5 desarmes por jogo

1.1 interceptações por jogo

4.2 bolas recuperadas por jogo

60% de eficiência nos duelos

0.7 faltas por jogo

0.2 cartões amarelos por jogo

Nota Sofascore 7.07

continua após a publicidade

Fenerbahçe

45 jogos (39 titular)

1 gol

4 assistências

659 minutos para participar de gol

0.5 passes decisivos por jogo

2.5 passes longos certos por jogo

69% de eficiência nos passes longos

1.8 desarmes por jogo

1.5 interceptações por jogo

5.9 bolas recuperadas por jogo

51% de eficiência nos duelos

0.9 faltas por jogo

0.1 cartões amarelos por jogo

Nota Sofascore 7.01

Flamengo

371 partidas (333 titular)

34 gols

20 assistências

552 minutos para participar de gol

0.6 passes decisivos por jogo

3.1 passes longos certos por jogo

72% de eficiência nos passes longos

1.7 desarmes por jogo

1.5 interceptações por jogo

5.3 bolas recuperadas por jogo

51% de eficiência nos duelos

1.1 faltas por jogo

0.1 cartões amarelos por jogo

Nota Sofascore 7.00