Após a eliminação nas quartas de final da Copa Sul-Americana, o Santos volta a enfrentar o Atlético-MG neste domingo (11), às 16h (de Brasília), na Arena MRV, em partida válida pela 30ª rodada do Brasileirão. Em confronto direto, as equipes estão separadas por apenas dois pontos na tabela, e o Peixe busca se aproximar de vez da briga por uma vaga na Libertadores.

Um dos principais fatores para o Alvinegro entrar na disputa pela competição continental é a campanha que a equipe comandada por Cuca realiza no segundo turno. O Peixe somou 21 pontos em dez jogos disputados, dividindo o posto de melhor campanha da segunda metade do torneio ao lado de Cruzeiro e Flamengo. Para efeito de comparação, no primeiro turno todo o Santos somou os mesmos 21 pontos em 19 partidas, terminando na 15ª colocação.

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Peixe tem reforços na Arena MRV, mas Neymar é ausência

O Santos retorna à Arena MRV para reencontrar o Galo após a dolorosa eliminação no torneio continental. Na ocasião, o time praiano venceu o jogo de ida na Vila Belmiro por 2 a 0, mas acabou derrotado por 4 a 2 no tempo normal em Belo Horizonte e caiu nos pênaltis.

Para o duelo deste domingo, no entanto, o técnico Cuca conta com reforços que não haviam atuado no último tropeço no estádio mineiro. Everton Cebolinha e Coutinho devem começar a partida como titulares e surgem como as principais novidades na escalação.

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Por outro lado, Neymar volta a desfalcar a equipe em Belo Horizonte. Desde o seu retorno ao Santos, a única vez que o atacante atuou em gramado sintético foi justamente contra o Galo, pelo Campeonato Brasileiro do ano passado.

O camisa 10 foi preservado do confronto por estar em processo de transição física após sentir o reto anterior da coxa direita, além do cuidado quanto ao desgaste no piso sintético.

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Provável escalação do Santos:

Diógenes; Rodinei, Lucas Veríssimo, Willian Arão e Escobar (Luan Peres); Gustavo Henrique, Christian Oliva e Philippe Coutinho; Gabriel Bontempo, Everton Cebolinha e Gabigol.

Retrospecto recente e situação na tabela

No Brasileirão, o Santos conta com um retrospecto recente favorável como visitante. Das últimas cinco partidas atuando fora da Vila Belmiro, a equipe conta com cinco vitórias consecutivas. Com o bom desempenho, o Peixe ocupa a oitava colocação na tabela, com 42 pontos, dois a menos que o Atlético-MG, que aparece em sétimo.

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O Galo, em casa, foi derrotado apenas uma vez, na 13ª rodada, pelo Flamengo. O retrospecto recente dos donos da casa em BH é de quatro vitórias e um empate nos últimos cinco jogos.

Curiosamente, a última derrota do Santos no ano ocorreu justamente diante do Galo, no jogo da eliminação. Desde então, o Peixe disputou três partidas, com duas vitórias e um empate. Já o último tropeço do Atlético-MG foi contra o próprio Peixe, na partida de ida da Sul-Americana, acumulando três vitórias e dois empates nas apresentações seguintes.

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No retrospecto geral da temporada, os dois clubes se enfrentaram três vezes em 2026, com duas vitórias do Santos e um triunfo do Atlético-MG.