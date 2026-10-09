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Com Cebolinha de volta e Neymar como dúvida, Santos se reapresenta focado no Atlético-MG

Peixe retoma trabalhos no CT Rei Pelé após empate no Brasileirão; veja provável escalçaõ e situação dos atletas

PorVinícius Espirito Santo SpadaSão Paulo (SP)
09/10/2026 16:20
Atualizado há 1 minutos
Supervisionado porAndré Carbone,
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Treino do Santos nesta sexta-feira (9) - (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)
Treino do Santos nesta sexta-feira (9) - (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

O elenco do Santos se reapresentou na manhã desta sexta-feira (9), no CT Rei Pelé, poucas horas após o empate em 2 a 2 contra o Flamengo, na Vila Belmiro, pela 29ª rodada do Brasileirão. A comissão técnica iniciou a preparação para o confronto diante do Atlético-MG, no próximo domingo (11), na Arena MRV. O Peixe realiza mais uma atividade neste sábado e, depois, já viaja para Belo Horizonte.

A atividade foi dividida em duas frentes. Os atletas que atuaram como titulares no duelo com o Rubro-Negro realizaram apenas um trabalho regenerativo. Os demais jogadores foram ao gramado para atividades táticas e técnicas sob o comando do técnico Cuca.

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A principal novidade em campo foi Everton Cebolinha. Fora da última partida por conta de uma cláusula no acordo de rescisão com o Flamengo, que o impedia de enfrentar o ex-clube, o atacante treinou normalmente com o grupo e deve retomar a titularidade em Belo Horizonte.

Neymar treina, mas é dúvida

Destaque no empate de quinta-feira ao entrar no intervalo e marcar os dois gols santistas, Neymar também participou dos trabalhos. No entanto, o camisa 10 ainda é tratado como dúvida para viajar com a delegação.

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Porém, o jogador ainda segue como dúvida para viajar com o elenco, por conta do gramado sintético da Arena MRV e do camisa 10 ainda estar voltando de lesão após sentir o reto anterior da coxa direita.

Após o apito final contra o Flamengo, o próprio atacante explicou o motivo de ter cobrado uma falta de perna esquerda durante a partida, confirmando a orientação preventiva do clube.

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— Chutei de esquerda porque eu não poderia chutar muito forte, né? Porque eu tô voltando de lesão. Voltei hoje porque poderia voltar, mas pediram para eu não ficar chutando de muito longe, então não arrisquei passes de longa distância — declarou o camisa 10.

Escobar vira dúvida e Luan Peres é opção na lateral

Na lateral esquerda, o Peixe pode ter problemas. Escobar deixou o gramado contra o Flamengo, aos 23 minutos da segunda etapa, sentindo dores, e virou preocupação para a comissão técnica. O argentino realizou o trabalho regenerativo nesta sexta e será reavaliado no sábado (10).

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Caso Escobar seja vetado pelo departamento médico, Luan Peres surge como a principal alternativa de Cuca para ocupar o setor.

Provável escalação do Santos:

Diógenes; Rodinei, Lucas Veríssimo, Willian Arão e Escobar (Luan Peres); Gustavo Henrique, Christian Oliva e Philippe Coutinho (Neymar); Gabriel Bontempo, Everton Cebolinha e Gabigol.

Treino do Santos nesta sexta-feira (9).
Treino do Santos nesta sexta-feira (9) - (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)
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