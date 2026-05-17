Amarelo a Neymar, provocação e confusão: veja detalhes de Santos x Coritiba

O jogo entre Santos e Coritiba, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro, foi marcada por uma série de provocações. Durante a semana, as equipes se enfrentaram pela Copa do Brasil e o Peixe eliminou a equipe na competição. De ambulância em campo até uma baita confusão com Neymar.

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Na Neo Química Arena, o Coritiba abriu uma vantagem de três gols ainda no primeiro tempo. Porém, as confusões começaram após provocações entre os próprios jogadores. No final da primeira etapa, Breno Lopes provocou ao tentar ler o nome de Gustavo Henrique na camisa do jogador do Santos, em gesto irônico como se não o conhecesse.

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O clima ficou ainda mais quente com a reação da torcida santista, que passou a gritar "eliminado", em referência à queda do Coritiba para o Santos na Copa do Brasil na última semana.

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No começo do segundo tempo, Breno Lopes também chegou a discutir com Neymar, com a arbitragem precisando intervir. A discussão começou em uma disputa. Mais tarde, Neymar protagonizou uma grande confusão com a arbitragem.

Cartão amarelo para Neymar marca uma das principais confusões

No último jogo antes da divulgação oficial da lista de convocados da Copa do Mundo, que acontece nesta segunda-feira (17), a partida de Neymar foi marcada por uma grande polêmica com a arbitragem.

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Uma grande confusão marcou o segundo tempo da partida envolvendo Neymar e a arbitragem. Após sentir dores na panturrilha direita, o camisa 10 foi receber atendimento próximo ao banco de reservas, mas logo depois o jogo parou por conta de uma possível falha na placa de substituição.

A situação gerou revolta imediata no banco do Santos. Neymar voltou ao gramado visivelmente irritado, tentando explicar aos árbitros que teria ocorrido um erro na indicação do jogador substituído. Segundo relatos da transmissão do Premiere e do repórter de campo, a informação repassada pela CBF era de que Escobar seria o atleta a deixar o campo, e não Neymar.

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A arbitragem teria se confundido por conta desse atendimento. O Santos, por sua vez, não indicou a saída do camisa 10. Durante a paralisação, Neymar mostrou para a câmera um papel com o número 31, referente a Escobar, enquanto discutia com a arbitragem ao lado de outros jogadores santistas.

O técnico Cuca também pediu o retorno do camisa 10 para a partida, mas a arbitragem manteve a decisão. Pela reclamação intensa e por entrar no gramado durante a discussão, Neymar acabou advertido com cartão amarelo. O jogador saiu de campo indignado, mas a arbitragem não voltou atrás.

PQP O QUARTO ÁRBITRO ERROU O NÚMERO DA PLACA E TIROU O NEYMAR DO JOGO pic.twitter.com/ophOix85TQ — Italo Santana (@BulletClubIta) May 17, 2026

Neymar muito irritado. pic.twitter.com/zdbOu0nSps — Gols do Brasileirão ⚽️🇧🇷 (@golsdobrasil1) May 17, 2026

Veja os vídeos das confusões em Santos x Coritiba

Breno Lopes provoca após tentar ler o nome de Gustavo Henrique na camisa do Santos, como se não conhecesse o jogador.



Tem confusão.



E a torcida do Santos começou a gritar 'ELIMINADO', em referência de eliminarem o Coxa na última semana na Copa do Brasil pic.twitter.com/bq6J5ZJ1ro — Doentes por Futebol ⚽ (@DoentesPFutebol) May 17, 2026

o que pega o Neymar é isso aí.



é completamente fácil tirá-lo do sério, o cara não tem psicológico nenhum



como quer ser convocado assim ? pic.twitter.com/5GKRi27Gwh — Ryan (@crfreiis) May 17, 2026

Além das discussões em campo, Luan Peres precisou deixar o campo de ambulância

Para esquentar ainda mais o clima do confronto, que marca o último jogo de Neymar antes da convocação da Seleção Brasileira, Luan Peres caiu no gramado após ser atingido pela bola no rosto e ficou aparentemente desacordado, o que gerou preocupação imediata dos jogadores, que pediram a entrada da ambulância.

A ambulância entrou em campo para realizar o atendimento médico do defensor, que havia acabado de entrar na partida e precisou ser substituído.

Expulsão de Barreal

E se não bastasse a fila de polêmicas e problemas durante o jogo, o Santos ficou com um jogador a menos próximo aos 27 minutos do segundo tempo. Barreal foi expulso, após entrar com um carrinho em cima de Breno Lopes.