Torcedores do Santos mandam recado a Cuca após goleada: 'Na realidade'

O Santos foi derrotado pelo Coritiba, na Neo Química Arena, neste domingo (17), pela 16° rodada do Brasileirão, pelo placar de 3 a 0. Esta foi a última partida de Neymar antes da convocação final para a Copa do Mundo, que acontece nesta segunda-feira (18), no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro.

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➡️ Atitude de Neymar em Santos x Coritiba viraliza: 'De cortar o coração'

Veja o que os torcedores do Santos estão dizendo sobre o Cuca, técnico da equipe:

Cuca, técnico do Santos (Foto: Ivan Storti/Santos FC)

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Como foi Santos x Coritiba?

O Santos não tomou conhecimento do Coritiba no primeiro tempo e sofreu dois gols de Breno Lopes em apenas 19 minutos, em um cenário semelhante ao da última quarta-feira (13), quando o próprio Peixe venceu o Coxa por 2 a 0 pela Copa do Brasil. Ainda antes do intervalo, os paranaenses ampliaram com Josué, em cobrança de pênalti, aos 38 minutos.

O primeiro gol do Coritiba saiu logo aos cinco minutos. Josué recuperou a bola no meio-campo e acionou Breno Lopes, que arrancou em velocidade e finalizou para abrir o placar para a equipe visitante.

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Neymar, principal atração da partida, tentou finalizações de fora da área, participou de jogadas com Arão e Rollheiser, além de cobrar faltas e distribuir lançamentos. Aos 19 minutos, o Coxa ampliou após Pedro Rocha passar pela marcação santista e invadir a área antes de servir Breno Lopes, que marcou o segundo dele na partida e chegou a sete gols na temporada.

O terceiro gol saiu aos 38 minutos, com Josué cobrando pênalti no canto de Gabriel Brazão, que até acertou o lado, mas não conseguiu evitar o gol. O meia do Coritiba voltou a balançar as redes após 17 partidas sem marcar. Antes do intervalo, Brazão ainda evitou um prejuízo maior ao fazer grandes defesas em finalizações de Sebastián Gómez e Lavega. A melhor oportunidade do Santos veio aos 47 minutos, quando Rollheiser desperdiçou uma chance dentro da área após jogada construída com Neymar.

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No intervalo, Cuca promoveu a entrada de Gabriel Barbosa na tentativa de tornar o time mais ofensivo. A situação santista ficou ainda mais complicada com a expulsão de Barreal, deixando a equipe com um jogador a menos durante boa parte do segundo tempo. Luan Peres, que havia entrado no decorrer da partida após se recuperar de um trauma na mão esquerda, precisou deixar o gramado de ambulância depois de ser atingido no rosto pela bola.

Já na reta final, Neymar se envolveu em uma confusão durante uma substituição. O camisa 10 deixou o gramado para a entrada de Robinho Jr., mas a troca foi registrada de forma equivocada pela arbitragem. Sem o colete dos reservas e visivelmente irritado na beira do campo, o atacante demonstrou indignação com a situação em mais um episódio de uma rodada turbulenta para o Santos.