Na contagem regressiva para Copa, Neymar tem aprovação de Cuca para convocação na Seleção

O meia-atacante do Santos, Neymar, viveu uma noite sem grande brilho na vitória por 2 a 0 sobre o Coritiba, nesta quarta-feira (13), no Couto Pereira, pelo jogo de volta da quinta fase da Copa do Brasil.

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Apesar de não ter balançado as redes, o camisa 10 participou diretamente dos dois gols santistas, marcados por Gabriel Bontempo e Adonis Frías. Neymar arriscou finalizações de dentro e fora da área, tentou tabelas e jogadas individuais, mas viu novos protagonistas ganharem espaço no Peixe, enquanto Gabriel Barbosa, seu cunhado, iniciou a partida no banco de reservas.

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Nos minutos finais, Neymar ainda se envolveu em uma provocação com a torcida adversária. O jogador quase foi atingido por um copo d'água arremessado das arquibancadas e ouviu de um torcedor que estaria fora da próxima Copa do Mundo. A transmissão do Amazon Prime registrou o momento em que o craque respondeu com um gesto de "tchau", em alusão à eliminação do Coxa.

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Em entrevista coletiva, o técnico Cuca comentou sobre a possível convocação de Neymar para a Seleção Brasileira e ressaltou a importância do camisa 10 mesmo longe de sua melhor condição física.

— Eu não sei o que vai acontecer com o Neymar. Ele tem contrato até o final do ano e espero contar com ele. E, para a Copa, cada jogo que passa mostra a condição dele. Não é aquele Neymar do passado, mas cria para o adversário uma dificuldade enorme. Na Seleção, pode ajudar de muitas formas: vindo de trás, rifando alguém, pela inteligência, prendendo a bola, organizando, definindo. Joga pelo lado do campo, de 10, de falso 9. Eu não sei. Acho que a vaga está muito bem encaminhada e ele pode nos representar bem de uma forma legal. Acho necessário, no meu entendimento. Cabe ao pessoal da CBF analisar da melhor forma. Espero que o Brasil seja campeão. Domingo ele pode fazer mais um bom jogo e carimbar o passaporte para a Copa — afirmou o treinador.

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Neymar manda beijos para a torcida do Coritiba no Couto Pereira. (Foto: Heuler Andrey/DiaEsportivo/Folhapress)

O que vem pela frente:

Em uma semana marcada pelos elogios do técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, a Neymar, o camisa 10 terá mais um desafio importante neste domingo (17), quando o Santos enfrenta o Coritiba pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro, às 11h (de Brasília), na Neo Química Arena.

A mudança do mando de campo acontece justamente para aproximar o Peixe de sua torcida na capital paulista e também criar um ambiente favorável para Neymar às vésperas da convocação da Seleção Brasileira. Até aqui, o camisa 10 soma 14 partidas e seis gols marcados na temporada. Nos últimos três jogos, participou diretamente de três gols, com dois tentos e uma assistência.

O início de temporada do craque, porém, foi cercado de cautela. Neymar demorou 10 partidas para estrear em 2026 após atuar no sacrifício na reta final da última temporada, mesmo lesionado, na tentativa de ajudar o Santos a evitar o rebaixamento.

Em meio à expectativa pela convocação para a Copa do Mundo, o duelo deste fim de semana ganha contornos simbólicos: mais do que buscar uma sequência positiva pelo Peixe, Neymar terá uma nova oportunidade de demonstrar que ainda pode ser peça fundamental para a Seleção Brasileira, seja pela liderança em campo, pela capacidade de decidir partidas com jogadas individuais ou pela experiência que transmite aos jogadores mais jovens do elenco.

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