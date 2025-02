O Santos retorna aos gramados neste domingo, contra o Novorizontino, pela 8ª rodada do Campeonato Paulista, e o atacante Neymar deve ser titular na partida pela primeira vez desde que acertou sua volta ao clube, segundo o portal "Diário do Peixe".

➡️Novorizontino x Santos: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Campeonato Paulista

A ideia da comissão técnica é que Neymar ganhe ritmo no confronto para chegar em melhor condição para o clássico contra o Corinthians, na próxima rodada. Após avaliação, o atacante foi liberado para atuar mais minutos em campo.

No Paulistão, o Santos deixou a zona de classificação após ser ultrapassado pela Portuguesa-SP, que venceu a Inter de Limeira por 2 a 0 na última sexta-feira. Com duas partidas fora de casa, o Peixe quer contar com o talento e a habilidade de Neymar para somar pontos.

Desta forma, a provável escalação do Santos é: Gabriel Brazão; Léo Godoy, Zé Ivaldo, João Basso e Vinicius Lira; Tomás Rincón, Diego Pituca e Neymar; Soteldo, Guilherme e Tiquinho Soares.

A base da escalação é a que foi usada na partida anterior, contra o Botafogo-SP, mas com Neymar no meio-campo e alterações na defesa. Zé Ivaldo, por exemplo, retorna de suspensão, enquanto Luan Peres com uma lesão na coxa, será poupado. O provável substituto é João Basso.

Novorizontino e Santos se enfrentam neste domingo, às 16h (de Brasília), no Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi, ou Jorjão, localizado em Novo Horizonte.

Último treino do Santos contra o Novorizontino e Neymar titular

Na tarde de sábado, o Santos realizou o último treinamento para o duelo da 8ª rodada, na tarde deste domingo. A equipe, comandada pelo auxiliar Pedro Malta, realizou atividades físicas, técnicas e táticas, com atenção especial às jogadas aéreas defensivas.

O setor, inclusive, tem sido um problema frequente ao Santos, que sofreu sete dos dez gols da temporada em lances deste tipo, como pontua o "Diário do Peixe".

Pedro Caixinha, técnico do time, segue afastado devido a um tratamento no olho. Desta forma, não estará em campo com o elenco para enfrentar o Novorizontino.