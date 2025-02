Efeito Neymar: volta de atacante ao Santos impacta vendas online

O efeito Neymar continua sendo visto. Após acertar a volta ao Santos, clube que o revelou, o atacante e um dos maiores jogadores do futebol brasileiro nos últimos anos impactou até no e-commerce do Brasil. De acordo com a Neotrust Confi, empresa de soluções de inteligência para o varejo online, houve um aumento 38,8% das vendas de vestuário de esporte nos sites em meio aos rumores e conteúdos recentes sobre o atleta.

Os produtos analisados estão dentro do perfil de quem pratica futebol ou mesmo adere à moda ligada ao esporte. A Confi filtrou as vendas em chuteiras, vestuário para esportes, camisas de clubes, fardamento, agasalhos e moletons para os públicos masculino, feminino e infantil.

O estudo analisou dados de vendas nas grandes varejistas da internet brasileira em dois momentos: o período pré-campanha pela volta do jogador, de 24 a 28 de janeiro de 2025; e o período de campanha, com o início das notícias culminando no anúncio oficial, de 31 de janeiro a 4 de fevereiro de 2025.

Ao filtrar especificamente camisas de times, houve aumento de 42,5% nas vendas na comparação dos dois períodos. Já sobre chuteiras e tênis esportivos, os índices também foram positivos, mas mais tímidos: de 15% e 12,8%, respectivamente. Considerando o total de produtos esportivos do levantamento (calçados e vestuário de esporte), o crescimento total foi de 15%.

Na análise por regiões brasileiras, o Sudeste também registrou aumento de vendas de 48,2% especificamente dos produtos de vestuário esportivo; em São Paulo, estado natal do jogador e do Santos, o mesmo índice foi de 58,2%. A surpresa veio do Centro-Oeste, região que teve a maior porcentagem de aumento: 50,2%.

Há dois dados importantes e que refletem a alta adesão dos consumidores ao retorno de Neymar. O primeiro deles é que a Puma, marca que patrocina o jogador, teve o maior aumento de vendas de chuteiras no período, com 31,4% de incremento nos sites de e-commerce nos períodos verificados. O segundo é que o volume de vendas das camisas do Santos cresceu 3,13 vezes neste intervalo de tempo.

Mais do Efeito Neymar: Santos impulsiona mais acordos

De acordo com apuração do Lance!, o Santos recebeu propostas de mais de dez empresas interessadas em explorar as diversas propriedades da camisa alvinegra. Na chegada do atleta, o espaço vendido dentro do número da camisa nas costas foi negociado por R$ 3 milhões. A cifra aumentou em 400% em comparação ao valor anterior do espaço exposto, que é de R$ 600 mil.

Outras empresas fecharam acordo com o Santos para o "Neyday", quando o camisa 10 foi apresentado. A Netshoes, Dana Cosméticos e a Claro estiveram entre as novas patrocinadoras no dia do evento.