Caixinha muda discurso sobre Soteldo: ‘Eu nunca tinha visto ele fazer isso’

Com gols de Neymar, Thaciano e Guilherme, o Santos vence o Água Santa por 3 a 1, na Vila Belmiro, em duelo válido pela décima rodada do Campeonato Paulista.

Com a vitória, a equipe da Baixada Santista assumiu a liderança do Grupo B com 12 pontos.

Em entrevista coletiva, o técnico Pedro Caixinha elogiou a postura do time e também falou sobre a importância de Soteldo para a equipe. O venezuelano foi titular em sete dos dez jogos do time na temporada.

- Deixa-me ressaltar o comportamento do Soteldo. É um jogador completamente diferente. Vocês viram aos 80 minutos ele fazer uma pressão ao goleiro. Eu nunca tinha visto ele fazer isso. Com a capacidade dele e ter essa envolvência no jogo é um jogador muito diferenciado. E quero publicamente me referir a ele. - completa Caixinha

No duelo contra o Palmeiras pela 3ª rodada do Campeonato Paulista, Caixinha chegou a declarar que o camisa 7 é indisciplinado taticamente.

Titular em sete dos dez jogos na temporada, Soteldo é elogiado por Caixinha. (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

- Soteldo é muito bom jogador, mas indisciplinado taticamente. Quando isso acontece, temos que ter soluções no banco para manter os jogadores com criatividade e equilibrar a equipe. Nesse momento era ter um meio com mais presença. Não tem a ver com o Lucas Braga, mas com tomada de decisão para ajudar a equipe. - conclui Caixinha.

O Santos entra em campo nesta quarta-feira (19) diante do Noroeste, às 19h15, na Vila Belmiro.

