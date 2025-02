Neymar comemora primeiro gol pelo Santos: ‘Estava ansioso’

O Santos venceu o Água Santa por 3 a 1, neste domingo (16), na Vila Belmiro, pela décima rodada do Campeonato Paulista. Neymar, pela primeira vez desde seu retorno, Thaciano e Guilherme marcaram para o Peixe, enquanto Netinho fez para os visitantes.

continua após a publicidade

➡️Neymar marca de pênalti na vitória do Santos contra o Água Santa

— Feliz por fazer meu primeiro gol na volta, obviamente que eu estava ansioso para marcar, fazer um gol, quero dedicar não só a torcida do Santos como para minha família também, meus companheiros, estou muito contente. Pênalti é treinamento, estou treinando cada vez mais, pois essas horas são importantes que precisamos fazer o gol — disse Neymar após o final da partida em entrevista à "TNT".

De volta ao Peixe, o atacante voltou a marcar após mais de 500 dias. A última vez que Neymar havia feito um gol foi na vitória do Al-Hilal sobre o Nassai por 3 a 0, na Champions da Ásia, no dia 3 de outubro de 2023, quando o craque ainda defendia o clube da Arábia Saudita.

continua após a publicidade

Neymar marcou o seu primeiro gol desde o retorno ao Peixe na vitória do clube sobre o água Santa (Foto: Reinaldo Campos/AGIF)

Vitória importante do Santos

O resultado mudou o panorama do Peixe na competição. Com o triunfo, o Santos pulou da terceira colocação, fora da zona de classificação, para a liderança, ultrapassando Guarani e Portuguesa. Neymar valorizou a partida da equipe e vibrou com sua melhora física.

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

— Eu estou feliz pelo jogo de hoje, não só meu, como da equipe também. Acho que todo mundo está de parabéns e quanto ao meu jogo, estou feliz de estar jogando mais minutos, por estar participando cada vez mais, sinto que venho melhorando fisicamente — disse o atacante.