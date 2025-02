De pênalti, Neymar marca o primeiro gol no retorno ao Santos

Neymar marcou o primeiro gol no retorno ao Santos de pênalti, diante do Água Santa, na Vila Belmiro. O duelo deste domingo (16), é válido pela décima rodada do Campeonato Paulista.

O camisa 10 sofreu o pênalti na entrada da área em uma jogada com o venezuelano Soteldo. Antes de Neymar bater, o atacante Guilherme pegou a bola para se posicionar na marca da cal. Mas, assim como no jogo contra o Botafogo-SP, ele acabou cedendo ao pedido da torcida para trocar o batedor. Neste duelo, Tiquinho foi preterido pelos santistas.

Neymar aceitou prontamente o pedido e finalizou em um chute rasteiro no canto esquerdo tirando a bola do goleiro. Com o resultado parcial, o Peixe assume a liderança do Grupo B do Campeonato Paulista com 13 pontos, ultrapassando o Guarani, a Portuguesa e o Bragantino. O Santos ainda ampliou o placar com Thaciano aos 25 minutos de jogo.

Neymar marcou seu primeiro gol no retorno ao Santos e encerrou um jejum sem gols como profissional (foto: Reinaldo Campos/AGIF)

Jejum de gols

De volta ao Peixe, o atacante voltou a marcar após mais de 500 dias. A última vez que Neymar havia feito um gol foi na vitória do Al-Hilal sobre o Nassai por 3 a 0, na Champions da Ásia, no dia 3 de outubro de 2023, quando o craque ainda defendia o clube da Arábia Saudita.

Números de Neymar na carreira:

Santos (2009/2013): 136 gols em 225 jogos

Barcelona (2013-2017): 105 gols em 186 jogos

PSG (2017-2023): 118 gols em 173 jogos

Al-Hilal (2023-2025): 1 gol em 7 jogos

Seleção Brasileira (2010-atual): 79 gols em 128 jogos

Minutagem de Neymar pelo Santos em 2025:

06.02 - Santos 1 x 1 Botafogo-SP - 45 minutos

09.02 - Novorizontino 0 x 0 Santos - 75 minutos

13.02 - Corinthians 2 x 1 Santos - 68 minutos