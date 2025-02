Com amuleto Mavie, Neymar marca primeiro gol pelo Santos; veja

Parece que a pequena Mavie é um amuleto da sorte e tanto! Para ser perfilado com o time titular do Santos, Neymar entrou em campo com sua filha Mavie no colo e pouco depois marcou seu primeiro gol com a camisa do Santos. Em uma jogada combinada com Soteldo, Neymar invadiu a área, driblou o marcador e foi parado na falta. Pênalti marcado. Neymar cobra, marca primeiro pelo Santos e manda beijo para Mavie e Bruna Biancardi na arquibancada da Vila Belmiro.

Neymar e Mavie entram juntos em campo no dia do primeiro gol

Primeiro gol de Neymar pelo Santos

Mavie e Bruna Biancardi na Vila Belmiro

Neymar atende o pedido da torcida e cobra pênalti que abre o placar na Vila Belmiro diante do Água Santa (Foto: Reinaldo Campos/AGIF)

Mavie nasceu há um ano, período em que Neymar se recuperava de uma lesão. O camisa 10 rompeu o ligamento anterior e do menisco em partida contra o Uruguai, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, no último dia 17 de outubro de 2023. O incidente o afastou dos gramados durante a última temporada.