Neymar marca de pênalti na vitória do Santos contra o Água Santa

Neymar comandou a vitória do Santos na Vila Belmiro por 3 a 1 contra o Água Santa em duelo válido pela décima rodada do Campeonato Paulista.

O camisa 10 abriu o placar aos 11 minutos em cobrança de pênalti que ele mesmo sofreu ao tentar entrar dentro da área tabelando com Soteldo.

Ainda na primeira etapa, Thacino ampliou aos 25 minutos. O Água Santa diminuiu a vantagem santista aos 42, com Netinho.

Com o resultado, o Alvinegro assume a liderança do Grupo B com 12 pontos, abrindo um ponto de vantagem em relação ao Guarani, Portuguesa e Bragantino.

No segundo tempo, o atacante Guilherme, artilheiro do time no campeonato com 9 gols, ampliou o placar aos 24 minutos.

O jogo

A primeira finalização do jogo foi do Água Santa, aos dois minutos. Netinho cobrou a falta em direção a área e Robles tocou de cabeça pro gol. Na sequência, Schmidt respondeu procurando Neymar na grande área, mas a defesa tirou de cabeça.

Aos 9, João Schmidt arriscou de fora da área, mas a bola foi desviada por Neymar e passou próxima da trave.

O gol de Thaciano saiu aos 23 minutos, com Soteldo roubando a bola na defesa adversária acionando Guilherme pelo lado esquerdo. O camisa 11 cruzou para a grande área e a bola sobrou livre para Thaciano apenas empurrar para o fundo do gol de Luan.

O Água Santa diminuiu no fim do primeiro tempo com um golaço de, que bateu de muito longe aos 43 minutos sem chance de defesa para Brazão.

No intervalo, Caixinha promoveu a primeira alteração no time. O zagueiro Zé Ivaldo deixou o gramado por causa do forte calor na cidade de Santos. Os termômetros passavam a marca dos 30 graus depois das 22h. Luisão ganhou uma chance na equipe.

A primeira jogada perigosa do Peixe na segunda etapa veio dos pés de Soteldo, que na entrada da área deu um passe para Chermont. O defensor desperdiçou uma boa oportunidade com a bola passando longe do gol de Luan.

Neymar marca o primeiro gol no retorno ao Santos diante do Água Santa, de pênalti, na Vila Belmiro. (Foto: Reinaldo Campos/AGIF)

Aos 24, o Peixe ampliou o placar com o artilheiro do time na temporada com 9 gols. Guilherme finalizou no fundo do gol após jogada que começou com Chermont tabelando com Tiquinho pela direta. Neymar distribuiu a assistência para Amado mesmo praticamente deitado no gramado com a bola.

Aos 36, o Alvinegro quase ampliou com Soteldo. Guilherme lançou para Neymar, que ficou sozinho na cara do goleiro Luan, mas ele estava impedido quando tocou a bola para o camisa 7 finalizar.

Praticamente no último lance do jogo, o Santos quase fez o quarto gol com Gil. Ele subiu mais alto em uma cobrança de falta e no rebote, a bola passou muito próxima ao gol adversário.

Com a presença de 13.795 santistas, o Peixe carimbou a vitória e assumiu a liderança do Grupo B com 12 pontos.

O próximo jogo do Santos será nesta quarta-feira (19), em casa, contra o Noroeste.

✅ FICHA TÉCNICA

SANTOS 3 X 1 ÁGUA SANTA

10ª rodada do Campeonato Paulista 2025

📆 Data e horário: domingo, 16 de fevereiro de 2025, às 20h30 (de Brasília)

📍 Local: Estádio Urbano Caldeira, Santos (SP)

🥅 Gols: Neymar (11/1ºT), Thaciano (25/1ºT), Netinho (42/1ºT) e Guilherme (24/2ºT)

🟨 Cartões amarelos: João Paulo (por reclamação), Thaciano, Gabriel Bontempo e Soteldo (Santos); Netinho (Água Santa)

Escalações:

SANTOS (Técnico: Pedro Caixinha)

Gabriel Brazão; JP Chermont, Gil, Zé Ivaldo (Luisão) e Escobar; João Schmidt (Rincón), Gabriel Bontempo (Diego Pituca) e Neymar (Miguelito); Soteldo, Thaciano (Tiquinho) e Guilherme.

ÁGUA SANTA (Técnico: Pintado)

Luan; Ynaiã, Robles, Rafael Vaz e Villian; Renan Castro, Davi Gomes (Robinho), Netinho (Wesley Dias) , Willen Mota (Neílton); Gabriel Silva (Ademilson) e Marco Antonio (Ramon).