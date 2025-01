Caixinha é duro em avaliação do Santos e pede mais ‘atitude para ganhar’

O empate do Santos com a Ponte Preta por 1 x 1 no Moisés Lucarelli não agradou em nada o técnico Pedro Caixinha. Pela segunda rodada do {Campeonato Paulista}, o Peixe fez um mau primeiro tempo, saiu atrás do placar e, ao buscar o empate na segunda etapa, não conseguiu imprimir o ritmo necessário para assustar o rival na sequência.

continua após a publicidade

➡️ Mercado da Bola: o que se sabe sobre as negociações entre Santos e Neymar

A postura tirou o técnico português do sério, que pediu mais atitude dos atletas para ganhar os jogos. Caixinha afirmou que, ao arrumar o time para buscar o empates, fez mudanças que se alinhavam mais à postura do que a conceitos táticos.

- A verdade é que no primeiro tempo não existindo. Posso falar isso porque falei com o grupo lá dentro e minha presença aqui vai ser sempre pra defender o grupo. Precisamos entender qual a instituição que estamos representando e entender que nós temos o compromisso de jogar da mesma forma em cada ou fora. Essa é a grandeza que precisamos respeitar. [...] O que aconteceu é que o adversário entrou em campo com uma atitude para ganhar o jogo. E não podemos permitir isso - ressaltou Caixinha em coletiva.

continua após a publicidade

Pedro Caixinha se mostrou insatisfeito após o empate do Santos no Pualistão. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

- No segundo tempo, reagimos e gostei da equipe. Mas não podemos ser reativemos, precisamos ser proativos. Há muito trabalho a fazer e há uma coisa clara com o grupo: quando não pudermos ganhar, não podemos perder. Mas um time dessa grandeza não pode sobrar um empate. Temos sempre que pensar nos três pontos - reforçou.

Essa partida foi a estreia do alvinegro praiano fora de casa no Paulista. A equipe já havia vencido o Mirassol por 2 x 1 na Vila Belmiro. O jogo anterior serviu de comparação para a partida atual. Caixinha voltou a ser duro com o elenco e pediu equilíbrio da equipe entre os jogos como mandante e visitante.

continua após a publicidade

- Não podemos em três dias, mesmo com algumas alterações, deixar de jogar da nossa maneira e colocar em prática nossos treinamentos - continuou.

➡️ Santos e Ponte Preta empatam no Paulistão em jogo com treta entre treinadores

O discurso do treinador desde a sua chegada tem sido o de devolver ao Santos uma identidade que é vinculada com o clube, e que está relacionada com um DNA ofensivo, intenso e de impor respeito e pressão ao adversário. Ao contrário do ano passado, quando atuava de forma mais pragmática, agora o Peixe buscará a vitória com ideias de dominar a partida.

O próximo compromisso será difícil, um clássico com o Palmeiras na Vila Belmiro. Será um bom teste para os comandados de Caixinha, que vão medir força com um time acostumado a ser protagonista das partidas.