Pedro Caixinha comenta interesse do Santos em Neymar: ‘Terei todo o prazer’

As negociações entre Santos e Neymar para que o craque se junte ao elenco alvinegro ainda nesta janela de transferências tem gerado grande repercussão na mídia, mas também chega ao elenco que Peixe, que por enquanto segue no foco da disputa do {Campeonato Paulista}. Após o empate em 1 x 1 com a Ponte Preta na noite de domingo (19), o técnico Pedro Caixinha foi questionado sobre a possibilidade de contar o jogador em seu elenco.

O treinador foi curto e objetivo na resposta, reforçando a posição dos dirigentes do Santos. Por enquanto, a esquipe tem se portado publicamente como observadora diante de uma possível rescisão entre Neymar e o Al-Hilal, seu atual clube.

Técnico Pedro Caixinha pede Santos mais proativo dentro de campo. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Entretanto, apurações indicam que o Peixe e o atleta tem um acordo encaminhado e ideia é assiná-lo quando Neymar estiver, enfim, livre do vínculo com o time saudita. Restam ainda seis meses de contrato e o impasse para definir a rescisão tem sido a questão financeira. O Al-Hilal tem 65 milhões de dólares, ou R$ 400 milhões, para pagar ao jogador pelos meses finais de contrato.

Diante dessa indecisão, Pedro Caixinha preferiu se limitar a um elogio ao atleta, por mais que tenha admitido a empolgação que seria ter o atacante em seu elenco.

- Eu tô aqui para falar do jogo (do Santos), isso que importa. Para isso que servem as coletivas de imprensa no pós-jogo. Posso dizer apenas que qualquer treinador do mundo gostaria de ter Neymar no seu elenco. Até o momento, não há notícia oficial sobre isso e, caso se concretize, terei todo o prazer em falar sobre isso com vocês - disse o técnico português.

Até agora, duas alternativas se apresentam como as mais viáveis para o jogador atuar novamente na Vila Belmiro. Se rescindir com o Al-Hilal, o atleta poderia discretamente assinar com o Peixe sem custos e acertar novos valores com o time brasileiro.

Outra alternativa é um empréstimo do Al-Hilal que duraria justamente os seis meses de contrato restante. No meio do ano, Neymar ficaria, de fato, sem contrato e poderia negociar um acordo diretamente com o Santos.