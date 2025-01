Os torcedores do Santos se animaram nas redes sociais, neste domingo (19) após o surgimento da notícia de um possível retorno de Neymar ao clube. De acordo com o portal "Diário do Peixe", o time alvinegro possui um acordo com o meia, atualmente no Al-Hilal, da Arábia Saudita, e deve concluir a transação nos próximos dias.

continua após a publicidade

➡️ Web vai à loucura com declaração de Jorge Jesus sobre Neymar: ‘Aposentou’

➡️ Neymar expõe relação com Jorge Jesus; técnico deu forte declaração sobre o jogador

A notícia se espalhou rapidamente pela web. Diversas contas de torcedores santistas foram à loucura com a possibilidade do retorno do ídolo ao clube. O desejo de retornar ao Santos teria partido do próprio jogador, que pretende deixar a Arábia Saudita após anos em baixa e com acumulo de lesões.

O possível retorno de Neymar tem sido considerado um grande feito pelos torcedores santistas. O jogador foi revelado pelo Santos e deixou o time para se juntar ao Barcelona em 2013. Antes de ir para Europa, ele conquistou os títulos da Copa do Brasil (2010) e Copa Libertadores (2011). Após 12 anos, o meia pode está mais perto do que nunca de retornar para onde a carreira começou.

continua após a publicidade

➡️Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Futuro de Neymar

Há pouco mais de dois anos na Arábia Saudita, Neymar pode estar próximo de um adeus do Al-Hilal. O pouco tempo dentro de campo, por conta de acumulo de lesões recentes, faz a manutenção do atleta beirar ao improvável. Recentemente o próprio técnico, Jorge Jesus disparou contra o Brasileiro e afirmou que não irá relacioná-lo para o campeonato nacional.

- Sobre Neymar... Não está fácil. Ele vem de uma lesão que o tirou da competição. Quando estava quase voltando, voltou a se lesionar. É um jogador que não deixa dúvidas a ninguém, de top mundial. Mas a verdade é que fisicamente não tem conseguido acompanhar a equipe - disse o treinador, que posteriormente declarou que ainda pretende contar com o jogador.

continua após a publicidade

Com o clima incerto no time saudita, a especulação da saída de Neymar ganha força. Além do Santos, outros clubes da MLS, liga de futebol estadunidense, também demostraram interesse no jogador. Tratam-se do Inter Miami, time de Messi, e do Chicago Fire.