Santos anuncia a contratação de Willian Arão; veja detalhes

O Santos segue atento no mercado da bola. Nesta terça-feira (1), horas após anunciar a contratação do lateral-direito Igor Vinícius, o Peixe usou suas redes sociais para oficializar a chegada do volante Willian Arão. O atleta assinou com o Alvinegro Praiano até o dia 31 de dezembro de 2026.

O jogador estava no Panathinaikos, da Grécia, onde fez 83 jogos e marcou quatro gols. Willian Arão treinou com o elenco do Peixe nesta sexta-feira (1). A vinda ao Santos marca um reencontro do atleta com Cléber Xavier. Os dois trabalharam juntos no Corinthians, em 2012, quando o volante foi promovido aos profissionais.

— Eu conheço o Willian Arão. A gente lançou ele como primeiro meio-campista. Foi campeão mundial com a gente (no Corinthians). Depois ele vai para o Botafogo, faz um grande Campeonato Brasileiro e Carioca como segundo volante, entrando na área. Continua com essa característica no Flamengo, e volta a ser primeiro volante com o Jorge Jesus, em 2019. Com o Rogério (Ceni), ele se transforma em zagueiro. Num 3-2 na construção, o volante pode exercer essa função. Time propositivo, que gosta de construir, usa muito isso. Arão foi usado assim. Com a experiência que ele tem hoje, não vejo mais como um segundo volante que chega ao ataque. Vejo como primeiro volante ou zagueiro — afirmou o treinador em entrevista ao programa Domingo Esportivo, da Santa Cecília TV.

— Nação Santista, aqui é o Willian Arão, cheguei para ajudar, espero corresponder as expectativas e conquistar grandes coisas. Valeu, grande abraço, estamos juntos! — disse o jogador em entrevista à SantosTV.

Willian Arão defendeu o Panathianaikos antes de se transferir ao Santos (Foto: Reprodução/Panathinaikos)

Passagem marcante pelo futebol brasileiro

Revelado pelo Corinthians, Willian Arão fez história atuando por clubes do Rio de Janeiro. Ganhou notoriedade com a camisa do Botafogo, em 2015. No ano seguinte se tranferiu ao Flamengo, onde permaneceu até 2022.

No Rubro-Negro, foi peça importante da equipe que conquistou os títulos do Brasileirão e da Libertadores em 2019, sob comando de Jorge Jesus. Seu desempenho o credenciou a defender o Fenerbahce, da Turquia, e defendeu posteriormente as cores do Panathinaikos. Na Europa conquistou uma Copa da Turquia e uma Copa da Grécia.

O contrato do jogador com seu último clube acabou na última segunda-feira (30). Willian Arão perdeu espaço após a chegada do volante Manolis Siopis. O jogador não atua por pelo menos 45 minutos desde março, quando foi titular em um clássico contra o Olympiacos.