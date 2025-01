Mercado da Bola: o que se sabe sobre as negociações entre Santos e Neymar

As tratativa entre Santos e Neymar ganharam novos capítulos nas últimas horas e agitou a torcida do Peixe, que está na expectativa de contar com o ídolo para a temporada 2025. O Peixe tem negociações encaminhadas com o jogador e, neste momento, está aguardando uma resolução entre o craque e o seu atual clube, o Al-Hilal. As informações são do "Ge".

O CEO do Santos, Pedro Martins, confirmou que o alvinegro praiano monitora a situação de Neymar com o clube da Arábia Saudita e, no caso de uma confirmação da rescisão de contrato, se movimentará para contar com o jogador.

Neste momento, o atacante tenta se desvincular de um acordo que ainda tem seis meses de duração. O principal empecilho é financeiro, já que o Al-Hilal tem 65 milhões de dólares, ou R$ 400 milhões, para pagar ao jogador pelos seis meses finais de contrato.

Neymar não parece estar nos planos do técnico Jorge Jesus, do Al-Hilal. (Foto: AFP)

Neymar, por enquanto, não quer abrir mão do dinheiro e tenta, ainda assim, rescindir com a equipe saudita e ficar livre no mercado. Nesse contexto, o atleta poderia assinar com o Peixe sem custos e acertar novos valores com o time brasileiro.

Outra alternativa é um empréstimo do Al-Hilal que duraria justamente os seis meses de contrato restante. No meio do ano, Neymar ficaria, de fato, sem contrato e poderia negociar um acordo diretamente com o Santos.

A reportagem do Lance! apurou que, recentemente, o Santos se movimentou nos bastidores e acionou uma jogada de marketing com o intuito de sensibilizar seu ídolo e motivá-lo a forçar uma rescisão de contrato.

Segundo o Lance! apurou, o Santos enviou ao estafe de Neymar um vídeo especial, criado com tecnologia de Inteligência Artificial, onde Pelé “diz” que “a casa do jogador é a Vila Belmiro” e que “a camisa 10 do Santos está esperando por Neymar”. O objetivo do vídeo é reforçar que, mesmo diante do interesse de outros clubes, o lugar de Neymar é na Baixada Santista.

Outra informação que indica um cenário de "preparação de terreno" para a vinda do jogador é preservação da camisa 10. O repórter Ricardo Martins, da TNT Sports, informou que o clube está, sim, reservando o número ao jogador. Na última semana, o alvinegro divulgou que o número 10 será revezado no Campeonato Paulista, sendo usando a partir da escalação do técnico Pedro Caixinha. O time usará do 1 ao 11 sem numeração fixa.

A ideia é usar passar a usar a numeração no Brasileirão e na Copa do Brasil, já com a definição total do elenco santista para a temporada 2025;