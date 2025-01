‘Maior honra da carreira’: Rincón estreia revezamento da camisa 10 de Pelé no Santos

Na estreia do {Campeonato Paulista}, o meia Rincón foi o responsável por entrar em campo na Vila Belmiro usando a icônica camisa 10 do Santos. Depois de aposentar temporariamente o número na temporada passada enquanto disputava a Série B, o alvinegro voltará a usar o número de Pelé e inicia o ano com um revezamento de atletas.

Segundo o clube, os atletas não usarão numeração fixa nas camisas durante Paulistão. A escalação seguirá o tradicional 1 a 11 entre os titulares. A numeração será adotada no Brasileirão e na Copa Do Brasil.

Rincón estreou o revezamento da camisa 10 no Peixe. (Foto: Raul Baretta / Santos FC)

Diante do Mirassol, o meia venezuelano foi titular na vitória por 2 x 1 e afirmou que usar o número 10 no Santos foi "a maior honra" de sua carreira.

- É uma honra e um orgulho poder vestir essa camisa, por tudo aquilo que representa não só para o Santos FC, mas para o mundo inteiro. E também foi muito importante conseguir a vitória contra o Mirassol, que não era um jogo fácil, pois começar bem faz muita diferença - afirmou.

O Santos afirma que a passagem da camisa entre alguns jogadores do elenco faz parte da campanha 'A 10 voltou' tem como objetivo valorizar o espírito coletivo da equipe.

Rincón também falou sobre a identidade de jogo do técnico Pedro Caixinha, recém contratado pelo clube, e acredita que o elenco santista tem incorporado o espírito de jogo. O meia reforçou a necessidade da equipe ter uma identidade que represente o Peixe em campo.

- Eu acho que o professor já explicou muito bem a ideia de jogo que ele quer, que é mais ou menos a identidade que sempre foi o Santos. E é isso que a gente quer criar, uma nova identidade, um modo de jogar que representa também todo torcedor do Santos. É claro que tem muitas coisas para melhorar, que com o trabalho e com o tempo vai ficar mais eficaz. Mas a ideia é essa, é clara e a gente vai trabalhar para isso - concluiu.

O próximo compromisso do Peixe será contra a Ponte Preta, neste domingo (19), às 20h30, no Moisés Lucarelli, pela 2ª rodada do torneio estadual.