Pedro Caixinha analisou os erros do Santos na derrota por 2 a 1 para o Vasco, na estreia do Campeonato Brasileiro. Em seu retorno à Série A, o Peixe saiu na frente com gol de Barreal ainda no primeiro tempo, mas levou a virada em São Januário.

Após a partida, o treinador destacou que o time deixou o Vasco vencer muitos duelos e cometeu erros na saída de bola. Para ele, após abrir o placar, "o time se acomodou".

— Na nossa saída de bola, que precisa chegar ao campo ofensivo, começamos a tocar para trás e a passar uma ideia ao adversário de que poderia nos pressionar — como se estivéssemos convidando essa pressão. Com isso, o adversário começou a ganhar alguns duelos e, nesse sentido, entrou melhor no jogo — analisou Caixinha.

— Isso nos dificultou para dar continuidade ao primeiro tempo. Aí sim, concordo com você: a equipe conseguiu se encontrar, começou a achar os espaços e a eliminar a pressão. O adversário não pressionou tanto na frente, recuou mais, e conseguimos algo muito importante que queríamos — o controle emocional da partida — completou o técnico.

Caixinha também comentou sobre o desgaste físico e técnico de alguns jogadores ao longo do jogo, o que exigiu mudanças na equipe.

— É verdade que um ou outro jogador sentiu alguma dificuldade. Eu não diria física, mas faltava energia ali no centro, nessa transição. O Tiquinho, por exemplo, já tinha se queixado de algo no intervalo — sabíamos que seria uma das substituições — explicou.

Como foi Vasco x Santos

Com gols de Nuno Moreira e Vegetti, o Vasco bateu o Santos por 2 a 1, de virada, na noite deste domingo (30), pela 1ª rodada do Campeonato Brasileiro. Barreal quem abriu o placar, mas o Peixe levou a virada.