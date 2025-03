Torcedores do Santos não perdoam falha de Gil contra o Vasco: ‘Pavoroso’

O Vasco venceu o Santos por 2 a 1, em São Januário, em noite para se esquecer do zagueiro Gil. Essa é a opinião de boa parte dos torcedores santistas, que criticaram a falha do defensor no lance que resultou no gol de empate do time da casa, marcado por Nuno Moreira.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

Aos sete minutos da etapa final, Lucas Piton recebeu pelo lado esquerdo o lançamento de Hugo Moura e cruzou para a área. Vegetti ajeitou para a segunda trave, o zagueiro ficou indeciso e bola acabou ficando limpa para o português testar firme para o fundo das redes.

Os torcedores santistas não gostaram da falha e criticaram o zagueiro na plataforma X, antigo Twitter. Na visão deles, foi um erro ter renovado o contrato de Gil no final do ano passado.

continua após a publicidade

Veja reações da torcida do Santos à falha de Gil contra o Vasco

Vasco vai virando sobre o Santos

Santos teve uma reestreia para esquecer na Série A do Brasileirão e foi derrotado pelo Vasco por 2 a 1, em São Januário. Barreal abriu o placar no primeiro tempo, mas Nuno Moreira e Vegetti viraram para os donos da casa.

Gil foi importante no acesso

Gil, de 37 anos, é idólo do Corinthians e chegou ao peixe no ano passado para ser uma das vozes de experiência do elenco para a disputa da última Série B. Ele acabou sendo um dos principais jogadores na campanha da volta para a primeira divisão no ano passado.

continua após a publicidade

Gil em ação pelo Santos. (Foto: Rodrigo Coca / Agência Corinthians)

No início de 2025, o jogador chegou a se aposentar das quatro linhas, mas voltou atrás de sua decisão e renovou seu contrato com o Santos por mais uma temporada, em um vínculo válido até o final de 2025. Ele é títular e uma das lideranças técnicas da equipe comandada pelo português Pedro Caixinha desde o começo deste ano.