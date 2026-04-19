Torcida do Santos protesta após derrota para o Fluminense: 'Fora todo mundo'

O Santos foi derrotado pelo Fluminense por 3 a 2 na noite deste domingo (19), na Vila Belmiro, em partida em que o time esteve à frente no placar em dois momentos, mas sofreu a virada.

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Após o apito final, a torcida fez críticas ao elenco e, principalmente, à diretoria, com protestos direcionados ao presidente Marcelo Teixeira.

"Fora todo mundo, diretoria omissa e elenco vagabund*".

"Ei, Teixeira, vai tomar no c*".

Santos perdeu na Vila Belmiro para o Fluminense (Foto: Mauricio De Souza/AGIF/Folhapress)

Santos vive situação delicada no Brasileirão

Com a derrota, o Santos permanece com 13 pontos em 12 jogos e segue na 15ª colocação do Brasileirão. A equipe soma três vitórias, quatro empates e cinco derrotas, com 16 gols marcados e 19 sofridos, tendo saldo negativo de três. O time se aproxima da parte de baixo da tabela e passa a conviver com maior pressão na sequência da competição.

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— A sensação que dá é que deixamos escapar pontos dentro de casa, mesmo num jogo bom até tomar o gol de empate. Tivemos chances para fazer o segundo, nos últimos minutos nos perdemos. No intervalo, arrumamos, comandamos o segundo tempo e fizemos o gol. Ficamos com um a menos, Neymar foi para a esquerda ajudar a marcar, mas sofremos o gol — disse Cuquinha, auxiliar técnico do Santos que substituiu Cuca, suspenso, após a derrota.

— No caso de hoje, ficamos próximos da vitória, não conseguimos sustentar, culpa nossa, jogadores, comissão e todos nós. Agradecer à torcida, fez festa bonita. No final, reclamou, fez o que fez, com toda razão do mundo — completou.

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No próximo fim de semana, o Santos enfrenta o Bahia, fora de casa, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para montar a equipe, Cuca terá dor de cabeça, já que não poderá contar com três titulares.

Estavam pendurados e receberam o terceiro cartão amarelo: o lateral-direito Igor Vinícius, o volante Gustavinho e o atacante Gabigol foram advertidos durante o confronto diante do Fluminense e estão fora. As opções do treinador para as vagas são Mayke, Oliva e Thaciano.

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