Alvo do Santos, Quinteros tem finais nesta semana e interesse de outros times

O Santos segue em busca de um novo comandante após a demissão de Fábio Carille, ocorrida ao fim da penúltima rodada da Série B deste ano. A diretoria alvinegra trabalha para definir o treinador que estará à frente do time em 2025, e um dos nomes que ganha força é o de Gustavo Quinteros, atualmente no Vélez Sarsfield, da Argentina.

continua após a publicidade

➡️ Santos aprova orçamento com aumento de receita e déficit em 2025

Quinteros vive uma semana decisiva no Vélez, onde pode conquistar dois títulos. Nesta quarta-feira (11), sua equipe enfrenta o Central Córdoba na final da Copa da Argentina. Já no domingo (15), o Vélez encara o Huracán pela última rodada do Campeonato Argentino, em uma partida que pode assegurar o título nacional.

Seu desempenho tem despertado o interesse de clubes internacionais. Além do Santos, o Tijuana, do México, também está de olho no treinador. De acordo com informações da imprensa argentina, Quinteros só definirá seu futuro após os compromissos desta semana.

continua após a publicidade

Gustavo Quinteros, técnico do Vélez Sarsfield, que é alvo do Santos (Foto: Divulgação/Vélez)

Enquanto isso, o Vélez apresentou uma proposta de renovação e aguarda uma resposta.

Ele considera permanecer no Vélez, mas exige um projeto esportivo sólido que mantenha o clube competitivo nos principais torneios e com presença garantida na Copa Libertadores.

Com um contrato válido até 31 de dezembro, Quinteros é conhecido por seu histórico vitorioso no Equador e no Chile, onde conquistou títulos nacionais e demonstrou ser um técnico de impacto.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

O principal objetivo do Santos é construir uma equipe competitiva para 2025. Com o calendário cheio, incluindo a Série A, o Campeonato Paulista e a Copa do Brasil, o clube aposta em uma liderança experiente e de sucesso para liderar o elenco. Gustavo Quinteros surge como uma das opções mais fortes para assumir esse desafio.