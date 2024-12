Presidente Marcelo Teixeira planeja mudar sede do Santos a partir de fevereiro

Marcelo Teixeira, presidente do Santos, afirmou que planeja realizar uma mudança na parte administrativa do clube para o Museu Rei Pelé, que fica a cerca de dois quilômetros de seu estádio, a partir de fevereiro de 2025. A ideia é facilitar os trâmites em virtude da construção da nova Vila Belmiro, a arena que será construída em parceria com a WTorre.

- Nós já estudamos o Santos, a partir de fevereiro, se deslocar com sua parte administrativa para o Museu Pelé. É uma alternativa que nós estamos tendo e acho que, independente da demolição do estádio, já é uma decisão importante que o Santos adota para que todo o trabalho já não tenha mais nenhuma dependência da Vila Belmiro. Porque haverá, naturalmente, uma adaptação para isso. Então, já temos o entendimento com a Prefeitura para essa finalidade, também - afirmou Marcelo Teixeira, em entrevista ao "Ge".

Como o contrato com a construtora ainda não foi assinado, a data para o início das obras ainda não está definida, mas há chances de o Peixe ainda disputar o Paulistão, que começa em janeiro, em sua casa. Quando as obras forem iniciadas, o clube mandará seus jogos para o Estádio do Pacaembu, em São Paulo.

O Santos está no Grupo B do Paulistão, ao lado de Guarani, Portuguesa e Red Bull Bragantino. Pelo regulamento, esses três times não enfrentam o Peixe na primeira fase, apenas a partir das quartas de final.

O Estadual tem sua estreia marcada para o dia 15 de janeiro e final prevista para 23 de março. No total, serão 16 datas para abrigar os jogos da competição, sendo 12 deles destinados à fase de grupos, uma para as quartas de final, uma para a semifinal e duas para os jogos de ida e volta da final estadual.

