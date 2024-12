Santos recebe premiação milionária por título da Série B

O Santos recebeu uma premiação milionária pelo título da Série B desta temporada. A CBF, organizadora da competição, pagou R$ 3,5 milhões ao alvinegro praiano pela posição alcançada ao final das 38 rodadas do torneio.

O alvinegro praiano fez 68 pontos e terminou com título da Série B do Campeonato Brasileiro. Ao todo, foram 20 vitórias, oito empates e dez derrotas. A equipe treinada por Fábio Carille marcou 57 gols e foi vazada 32 vezes.

Neste ano, a CBF aumentou em 15% o valor da premiação às equipes que conquistaram o acesso à primeira divisão em relação ao último ano. Mirassol, Sport e Ceará terminaram a competição entre os quatro primeiros colocados e também foram contemplados com R$ 1,35 milhão cada.

Campanha do Santos

O Peixe teve uma campanha de altos e baixos na Série B do Campeonato Brasileiro. A equipe se consagrou campeã com o menor número de pontos na história da competição desde a adoção do formato de pontos corridos, em 2006.

No início do torneio, o Peixe emendou uma sequência de três vitórias, mas logo começou a oscilar na competição. O momento mais crítico foi a sétima até a décima rodada, quandro houveram quatro derrotas e o time perdeu vaga no G4 com os tropeços para América-MG, Botafogo-SP, Novorizontino e Operário.

Os resultados negativos deram uma trégua e, a partir daí, o time melhorou e fez uma boa sequência, com dez jogos de invencibilidade, conquistando 22 dos 30 pontos disputados. Depois disso, novamente uma fase instável: uma derrota e três empates seguidos, com direito a críticas a equipe.

Entre altos e baixos, o título veio na 37ª rodada, foi campeão contra o CRB, mesmo após ter perdido por 2 a 0. Mesmo com o troféu, a diretoria santista demitiu Fábio Carrile ao final do torneio e está no mercado em busca de um novo comandante.