Sem Neymar e Gabigol, Santos oferece 4 anos de contrato para ter Dudu, do Palmeiras

Desde quando acabou a Série B, o Santos ainda não efetuou nenhuma contratação e agora corre para reforçar o elenco do time. Sem conseguir fechar com Neymar e Gabigol, o Santos foi atrás de Dudu, do Palmeiras.

continua após a publicidade

➡️ Santos planeja acertar com novo técnico até o final da semana



O Peixe entrou em contato com os representantes do camisa 7 e fez uma proposta que agradou o jogador: quatro anos de contrato, com salário na faixa de R$ 2 milhões e luvas de R$ 24 milhões, diluídas ao longo das quatro temporadas. A proposta salarial está no patamar que Dudu almeja, com valores semelhantes aos que o Cruzeiro apresentou para o jogador. O time mineiro é o grande concorrente do Santos para ter Dudu. A diferença é o valor das luvas, o que agradou o camisa 7.

Alexandre Mattos e Dudu têm ótima relação desde os tempos de Palmeiras (Foto: Reprodução/Instagram)

Embora seja uma proposta tentadora, o Cruzeiro continua na frente para contar com Dudu para a temporada 2025. Sua ótima relação com Alexandre Mattos, CEO do clube mineiro, faz com que o Cruzeiro tenha vantagem na negociação em relação a outros clubes.

continua após a publicidade

Com pressa no mercado, o Santos espera uma resposta do jogador sobre sua proposta ainda esta semana, senão a oferta será retirada. De férias após o fim do Campeonato Brasileiro, Dudu ainda precisa acertar sua saída do Palmeiras.

Alvo do Santos, Dudu encaminha rescisão com o Palmeiras

Depois da frustrada negociação no meio do ano, quando o Cruzeiro chegou a anunciar Dudu, o clima para o jogador no Palmeiras ficou insustentável. Na época, a presidente Leila Pereira também cravou que o atleta estava vendido para o time mineiro.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

O contrato do camisa 7 com o Palmeiras vai até o fim de 2025, e uma cláusula prevê renovação automática até o fim de 2026 conforme a meta de jogos. Só que Palmeiras e Dudu negociam uma rescisão amigável, sem custo para nenhuma das partes.

O Cruzeiro enxerga Dudu como um divisor de águas. Alexandre Mattos acredita que o atacante pode repetir no Cruzeiro o que fez com o Palmeiras, quando foi contratado em 2015, e recolocar o clube no caminho de títulos.