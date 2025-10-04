Santos vê distância para o Z-4 diminuir e liga sinal de alerta

O Santos vem de um empate por 1 a 1 com o Grêmio, na quarta-feira (01), na Vila Belmiro. O resultado, somado a outros placares da rodada, reduziu a distância do time para a zona de rebaixamento: de cinco pontos, a diferença caiu para três.

Isso aconteceu porque o Vitória venceu o Ceará em casa por 1 a 0. Na tabela de classificação, o Santos aparece em décimo sexto lugar, com 28 pontos em 25 jogos. A equipe soma sete vitórias, sete empates e 11 derrotas, com 25 gols marcados e 35 sofridos, resultando em saldo negativo de dez. A campanha irregular mantém o time sob risco, exigindo maior consistência para se afastar do Z-4.

Logo abaixo, o Vitória ocupa a décima sétima posição, abrindo a zona de rebaixamento com 25 pontos em 26 partidas. O clube baiano tem cinco vitórias, dez empates e 11 derrotas, além de um ataque pouco produtivo, com apenas 21 gols, e uma defesa vulnerável, com 38 sofridos.

Na sequência aparecem Juventude, em décimo oitavo, com 23 pontos e a pior defesa entre os últimos, com 46 gols sofridos; Fortaleza, em décimo nono, com 21 pontos e saldo negativo de 16; e o Sport, na lanterna, com 15 pontos em 24 jogos, dono da pior campanha geral: apenas duas vitórias, 13 derrotas e saldo de menos 19.

O próximo compromisso será contra o Ceará, no domingo (5), às 20h30 (de Brasília), no Castelão, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Santos está próximo à zona perigosa da competição (Foto: Mauricio De Souza/AGIF)

Campanha do Santos no Brasileirão

Como mandante no Brasileirão, o Santos tem desempenho considerado ruim, sem conseguir transformar a Vila Belmiro em um fator decisivo. Em 12 jogos, o time conquistou apenas quatro vitórias, além de quatro empates e quatro derrotas, com aproveitamento de 44,4%. O ataque marcou 12 gols diante da torcida, mas a defesa sofreu 15, revelando um desequilíbrio que compromete os resultados dentro de casa.

continua após a publicidade

Fora de seus domínios, a situação é ainda pior. Em 13 partidas como visitante, o Santos venceu apenas três vezes, empatou outras três e perdeu sete, somando apenas 30,7% de aproveitamento. Apesar dos 13 gols marcados, a equipe sofreu 20, o que expõe uma fragilidade defensiva ainda maior. O baixo rendimento longe da Vila Belmiro tem sido um dos principais fatores para a campanha irregular no campeonato.

Santos como mandante no Brasileirão:

12 jogos 4V - 4E - 4D 44.4% aproveitamento 12 gols marcados 15 gols sofridos

Santos como visitante no Brasileirão: