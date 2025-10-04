Zé Rafael celebra evolução com Vojvoda e mira primeiro gol pelo Santos

Ainda invicto sob o comando de Juan Pablo Vojvoda, o Santos, com Zé Rafael entre os titulares, parte neste sábado (4) rumo a Fortaleza, onde enfrentará o Ceará domingo, às 20h30, na Arena Castelão. A partida é válida pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.

continua após a publicidade

Titular em todos os jogos desde a chegada da nova comissão técnica, o meio-campista destacou a evolução da equipe, que somou pontos nos últimos cinco compromissos pelo Brasileirão. Ciente da situação delicada do clube na tabela, o camisa 6 espera conquistar três pontos fora de casa e animar a torcida.

— A gente tem evoluído muito ao longo dessas últimas semanas. Os jogos têm sido melhores na questão tática, física e técnica. A gente tem notado essa diferença e acredito que é questão de tempo até que os resultados apareçam e realmente nossa fase melhore. A gente trabalha muito para isso sair o quanto antes. Sabemos que o momento do clube é delicado e difícil, mas tenho certeza que vamos dar a volta por cima e espero que domingo a gente possa fazer um grande jogo, voltar com os três pontos e tirar de vez a dúvida do torcedor — disse Zé Rafael.

continua após a publicidade

Em busca de seu primeiro gol com a camisa do Santos, Zé Rafael chegou a bater na trave duas vezes no confronto com o Grêmio, na última quarta-feira. Em uma delas, Lautaro Díaz aproveitou o rebote para marcar o gol do empate.

— Meu primeiro gol está demorando um pouquinho, mas acho que não tem muito o que falar. O trabalho está sendo feito, a gente tem treinado, aprimorado, então realmente é questão de momento, e um pouquinho de sorte também. Poderia ter sido nesse último jogo, mas no final das contas o Lautaro conseguiu aproveitar o rebote. Espero que o meu saia o quanto antes para que eu possa comemorar muito — declarou o meio-campista.

continua após a publicidade

Vojvoda e Zé Rafael (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Santos em alerta no Brasileirão

O Santos empatou em 1 a 1 com o Grêmio na quarta-feira (01), na Vila Belmiro, e viu sua vantagem sobre a zona de rebaixamento diminuir de cinco para três pontos, após a vitória do Vitória sobre o próprio Ceará por 1 a 0. Com isso, a equipe permanece sob alerta na disputa pelo Brasileirão.

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

O time aparece em décimo sexto lugar, com 28 pontos em 25 jogos, resultado de sete vitórias, sete empates e 11 derrotas. O ataque marcou 25 gols, enquanto a defesa sofreu 35, gerando saldo negativo de dez. A campanha irregular reforça a necessidade de maior consistência para se afastar do Z-4.

Logo abaixo, o Vitória lidera a zona de rebaixamento, com 25 pontos em 26 partidas, seguido por Juventude (23 pontos), Fortaleza (21 pontos) e Sport, na lanterna, com 15 pontos em 24 jogos. Todos apresentam defesas vulneráveis e desempenho ofensivo limitado, mantendo a disputa pelo descenso acirrada.