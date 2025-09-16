Alexis Duarte revela papo com ídolo do Palmeiras antes de reforçar o Santos

Apresentado oficialmente como reforço do Santos nesta terça-feira (16), o zagueiro Alexis Duarte revelou que conversou com Gustavo Gómez, ídolo do Palmeiras, antes de se transferir para o futebol brasileiro.

O bate-papo foi realizado durante a Data Fifa, quando estiveram juntos pela Seleção do Paraguai. Segundo Duarte, o capitão palmeirense se colocou à disposição para ajudá-lo em sua nova fase na carreira.

— Quando estive na seleção, o Gustavo (Gomez) falou muito sobre o futebol daqui. Se colocou à disposição para me ajudar no que precisasse. É um grande defensor aqui. Espero poder ser também como os paraguaios que estiveram aqui no futebol brasileiro — afirmou.

Durante a apresentação, Alexis Duarte esteve ao lado de Domingos, conhecido como “o último zagueiro”. O paraguaio comemorou a chegada ao Santos e destacou a oportunidade de jogar por um clube de ídolos como Pelé e ao lado de Neymar.

— Estou muito feliz de estar num clube grande como o Santos. Aqui estiveram muitos nomes como Pelé e Neymar. Estou muito feliz e vou trabalhar muito para ajudar ao clube e ganhar títulos aqui — disse o jogador, que também falou sobre a negociação.

— A princípio meu agente falou sobre o interesse do Santos. E eu disse que me interessava. Também disse para ele colocar força na negociação. Ao mesmo tempo, eles (Spartak) já estavam em competições lá. Não podia misturar as coisas. Mas, graças a Deus, na última hora se chegou a um acordo e podemos fechar — completou.

Alexis Duarte e Domingos durante apresentação no Santos (Foto: Jota Erre/AGIF)

Números de Alexis Duarte na carreira

Pelo Cerro Porteño, Alexis Duarte marcou um gol, distribuiu duas assistências e acumulou 21 cartões amarelos e uma expulsão, consolidando-se como peça frequente no sistema defensivo da equipe. Sua regularidade em campo o projetou como uma das principais revelações da base azulgrana, chamando atenção de clubes do exterior.

No Spartak Moscou, da Rússia, Duarte participou de 65 jogos, sendo 55 deles desde o início. Os números demonstram consistência: 86% de acerto nos passes, média de 3,7 duelos ganhos por partida e solidez nas ações defensivas, com 1,3 desarmes, 0,9 interceptações e 3,1 cortes por jogo.

— Estou muito feliz de estar aqui. Tive experiência na Rússia, num clube grande como o Spartak. Foi uma experiência linda, aprendi muitas coisas. Tem um jogo intenso, de muita força. Aprendi muito. Espero também, aqui, poder usar essa experiência — disse Alexis Duarte.

