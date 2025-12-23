Torcedores do Botafogo reagem à chegada de novo técnico: 'O responsável'

O Botafogo anunciou, na noite desta segunda-feira (22), a chegada de Martin Anselmi como novo treinador. O argentino assume o Glorioso depois da saída do italiano Davide Ancelotti. Nas redes sociais, torcedores do Alvinegro avaliaram o novo técnico.

Martín Anselmi chega ao Glorioso com contrato de dois anos e acompanhado do auxiliar Luis Pastur e do preparador físico Diego Bottaioli. O preparador de goleiros Darío Herrero completa a comissão técnica do Botafogo.

Nas redes sociais, os torcedores do Botafogo avaliaram a contratação do novo treinador. Diferentemente de 2024, o clube agiu rápido no mercado para repor a saída do técnico anterior, e isso animou a torcida. Veja os comentários abaixo:

Conheça Martín Anselmi, técnico do Botafogo

Martín Anselmi, que iniciou a carreira como auxiliar técnico, trabalhou ao lado de Gabriel Milito e Miguel Ángel Ramírez, ex-treinadores de Atlético-MG e Internacional, respectivamente. No comando técnico do Independiente del Valle, do Equador, foi campeão da Sul-Americana e da Recopa Sul-Americana, além dos títulos da Copa do Equador e da Supercopa do Equador. Ele chega para o Botafogo com contrato de dois anos.

Posteriormente, ele ficou um ano no Cruz Azul, do México, até aceitar a proposta do Porto para a metade da temporada 2024/2025.

Os times de Anselmi são conhecidos pelo versátil modelo de jogo ofensivo. Esse, aliás, foi um fator importante pelo aval da diretoria alvinegra para a sua contratação. Além disso, o fato de já ter disputado Libertadores pesou para os diretores do Botafogo.

