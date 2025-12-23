Novo técnico do Botafogo, Martín Anselmi viveu 'guerra' com Renato Paiva

Anunciado na última segunda-feira (22) como novo técnico do Botafogo, Martín Anselmi tem histórico de embate fora dos campos com o ex-comandante alvinegro Renato Paiva. Em 2022, o treinador argentino sucedeu o português no comando do Independiente del Valle, do Equador, em um episódio que gerou críticas públicas e trocas de declarações entre os dois.

À época, Paiva deixou o clube equatoriano após um ano e meio no cargo, em maio de 2022, quando teve a cláusula de rescisão paga pelo Club León. Pouco depois, o Del Valle anunciou Anselmi como substituto. O argentino já havia trabalhado no clube como auxiliar-técnico entre 2019 e 2020.

A sucessão não foi bem recebida pelo treinador português, que fez críticas diretas ao comportamento de Anselmi durante o período em que ambos estiveram ligados ao clube de Sangolquí. Segundo o Paiva, o argentino "forçou" a chegada ao Independiente e já esperava que ele fosse o substituto.

— Anselmi? Como pessoa, uma desilusão total. Porque não vale tudo para estar no futebo, o Independiente del Valle tinha um treinador, e ele era uma pessoa que tentava constantemente entrar no clube. O clube tinha um treinador, e o treinador era eu — disse Paiva em entrevista à DSPORTS Ecuador, em 30 de maio de 2022.

— Era uma história que eu sabia que ia ser assim, o próximo treinador seria ele. Porque ele fez tudo e, em momentos muito feios, sobretudo quando estávamos a perder, fez tudo para poder entrar neste clube. Tenho de deixar isto público porque tudo foi feito nas minhas costas e isso é muito feio e acho que há ética e códigos de ética em todas as profissões — completou.

Já apresentado no León, Paiva voltou ao tema em entrevista ao El Canal del Fútbol. Ele voltou a classificar as atitudes de Alsemi como "antiéticas".

— Uma coisa que eu nunca faria a um colega meu. Nunca. Tive uma proposta de um clube que ainda tinha um treinador, que estava a falar em sair, e eu fui a primeira pessoa a enviar-lhe uma mensagem para lhe dizer o que se estava a passar, e se esse homem fizer isso, fico feliz da vida, mas para mim, foi uma falta de respeito — disparou o português.

— Se eu não vos disser isto, estou a fazer figura de parvo. Sou uma pessoa educada, respeitadora e não me confundam com uma pessoa parva. Porque eu fui feito parvo durante algum tempo e sabia, mas mantive-me calado para não criar problemas, para que o clube continuasse com estabilidade, mas entre as pessoas do clube, das diferentes áreas do clube, alguns jogadores, treinadores e um ou outro jornalista, todas as pessoas sabiam disto — concluiu.

Ansemi responde às declarações de Paiva

Um dia depois das declarações, Anselmi foi apresentado oficialmente no Independiente del Valle. O argentino evitou entrar em polêmica e afirmou que "não conhecia" Paiva.

— Não estou interessado em guerras públicas. Fui ensinado em criança a não falar mal das pessoas, muito menos de pessoas que não conheço. Não posso falar dele, porque não o conheço — afirmou em entrevista coletiva.

— Queríamos tomar um café com a equipa técnica anterior, porque gostávamos do seu trabalho e queríamos absorver o assunto para continuar o trabalho. Agora percebo porque é que não tomámos esse café… — completou.

Entre 2022 e 2023, Anselmi conquistou quatro títulos pelo Independiente del Valle: Copa Sul-Americana, Recopa Sul-Americana, Copa do Equador e Supercopa do Equador.

Paiva coloca panos quentes

Anos depois, o clima entre os dois foi tratado como assunto encerrado por Paiva. Já no Toluca, ele afirmou à ESPN que não pretendia retomar a polêmica.

— É um tema do passado. Na altura, disse o que tinha a dizer. Passou muito tempo, as coisas estão na mesma e por isso não vou alimentar polémicas, mexericos ou confusões. Vou estar muito calmo e fazer o meu trabalho. Na altura, fui muito claro. Não vou voltar a esse assunto.

O treinador português fez questão de separar a questão pessoal do desempenho profissional do argentino, elogiando o trabalho do colega.

— Nunca me pronunciei sobre o Anselmi como treinador. Atenção, nunca. Acredito que os treinadores, o seu trabalho fala por eles. Ele veio para cá [México] e fez o trabalho que está a fazer no Cruz Azul, o que mostra que é um excelente treinador. Falei de algo pessoal que senti na pele como treinador profissional. Acho que o trabalho do Anselmi é visível e é muito bom.

