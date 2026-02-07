Lucas vibra com virada no São Paulo e celebra volta: 'Estava com muita saudade disso'

O São Paulo venceu o Primavera na noite deste sábado, de virada, no MorumBis, por 2 a 1. Autor do gol de empate do Tricolor, Lucas comemorou o resultado e também celebrou o próprio desempenho.

— Estou muito feliz, porque eu estava precisando disso. Fazia muito tempo que eu não sentia a sensação de fazer um gol no Morumbi, de ver a torcida gritando meu nome. Estava com muita saudade disso. O ano passado foi muito difícil, praticamente oito meses sem jogar, e aos poucos estou retomando o meu futebol, minha confiança e o ritmo novamente. Fico feliz com essa sequência que o time tem adquirido, porque a equipe tem ganhado corpo. O jogo de hoje era muito complicado e essa vitória era muito importante. Mais uma vez mostramos um poder de reação enorme, como já tinha acontecido contra o Santos, e hoje repetimos isso. Agora é dar sequência, pensar jogo a jogo. Individualmente, quero dar o meu melhor a cada dia para poder ajudar a equipe — afirmou o atacante.

O São Paulo chegou a quatro jogos sem derrotas, com vitórias sobre Flamengo, Santos e Primavera, e empate com o Santos pelo Brasileirão.

— Meu melhor jogo até aqui nessa temporada. Mas acho que era esperado. Depois de tanto tempo sem conseguir jogar do jeito que eu gosto de jogar, sem dor, sem nada me limitando. Uma pré-temporada muito curta, então era normal começar um pouco devagar e ir adquirindo confiança e ritmo ao longo dos jogos. O jogo passado foi bom, hoje um pouco melhor, e assim por diante, né? Agora é conseguir adquirir o ritmo e a minha confiança — explicou o camisa 7.

O jogador também falou sobre o início do ano do São Paulo, que teve a renúncia do ex-presidente Julio Casares, além de alguns resultados adversos.

— Acho que o grande diferencial desse grupo é justamente a união. A força do nosso grupo. O nosso ambiente é muito bom, dia a dia, né? Então isso ajuda muito. Acho que a gente se fechando, a gente correndo, se entregando o máximo, como a gente tem feito, a tendência é que a qualidade individual de cada um apareça. Foi um ano muito difícil o ano passado, a reta final foi muito complicada, esse comecinho de ano também oscilando. E agora a gente conseguiu uma sequência boa. Isso é muito importante porque dá muita confiança, dá tranquilidade para trabalhar. E acho que esse é o nosso objetivo: continuar jogo a jogo, cada dia mostrando mais, entregando mais. O que a gente sabe é que fazendo isso, a chance de ganhar fica maior — completou Lucas.

O São Paulo ocupa o oitavo lugar da tabela de classificação do Paulistão, com dez pontos. A equipe ainda pode ser ultrapassada pelo Mirassol, que visita o Capivariano neste domingo. Pelo Paulistão, o time volta a campo contra a Ponte Preta, em jogo pela última rodada, quando enfrentará a Macaca, já rebaixada, fora de casa.