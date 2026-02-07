Vasco conta com 'ajuda' do Flamengo e se classifica no Carioca
Cruz-Maltino jogará contra o Botafogo para definir posição no Grupo A
O Vasco já sabe suas condições para a última rodada da Taça Guanabara, a fase de classificação do Campeonato Carioca. Com a goleada do Flamengo por 7 a 1 sobre o Sampaio Corrêa, na noite deste sábado (7), o Cruz-Maltino avançou às quartas de final da competição sem precisar entrar em campo.
Com o resultado do rival no Maracanã, o Vasco garantiu pelo menos a quarta colocação no Grupo A. Agora, a equipe comandada por Fernando Diniz vai em busca de uma colocação melhor em sua chave até mesmo para fugir do clássico com o Fluminense, já confirmado na liderança.
Caso o Cruz-Maltino vença o clássico com o Botafogo jogando em casa, a equipe terminará a Taça Guanabara na segunda colocação, enfrentando, então, o Volta Redonda nas quartas de final do Estadual.
Cenários para o Vasco
Se o Botafogo vencer dentro de São Januário, o Gigante da Colina irá enfrentar o Fluminense nas quartas. O cenário será o mesmo em caso de empate, com a equipe indo a nove pontos e terminando atrás do Bangu, com 10, permanecendo na quarta colocação.
Veja a classificação dos grupos do Campeonato Carioca:
Grupo A (a definir)
1º Fluminense
2º Volta Redonda
3º Bangu
4º Vasco
5º Portuguesa-RJ
6º Sampaio Corrêa
Grupo B (vagas definidas)
1º Botafogo
2º Madureira
3º Boavista
4º Flamengo
5º Nova Iguaçu
6º Maricá
