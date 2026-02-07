menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsVasco

Vasco conta com 'ajuda' do Flamengo e se classifica no Carioca

Cruz-Maltino jogará contra o Botafogo para definir posição no Grupo A

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 07/02/2026
23:27
Vasco tropeça diante da Chapecoense em São Januário (Foto: Delmiro dos Santos Junior/Mochila Press/Gazeta Press)
imagem cameraVasco tropeça diante da Chapecoense em São Januário (Foto: Delmiro dos Santos Junior/Mochila Press/Gazeta Press)
O Vasco já sabe suas condições para a última rodada da Taça Guanabara, a fase de classificação do Campeonato Carioca. Com a goleada do Flamengo por 7 a 1 sobre o Sampaio Corrêa, na noite deste sábado (7), o Cruz-Maltino avançou às quartas de final da competição sem precisar entrar em campo.

➡️ Vasco anuncia Cuiabano, que usará o número 66

Com o resultado do rival no Maracanã, o Vasco garantiu pelo menos a quarta colocação no Grupo A. Agora, a equipe comandada por Fernando Diniz vai em busca de uma colocação melhor em sua chave até mesmo para fugir do clássico com o Fluminense, já confirmado na liderança.

Caso o Cruz-Maltino vença o clássico com o Botafogo jogando em casa, a equipe terminará a Taça Guanabara na segunda colocação, enfrentando, então, o Volta Redonda nas quartas de final do Estadual.

Fernando Diniz antes da partida entre Vasco e Boavista (Foto: Matheus Lima/Vasco)
Fernando Diniz é o técnico do Vasco (Foto: Matheus Lima/Vasco)

Cenários para o Vasco

Se o Botafogo vencer dentro de São Januário, o Gigante da Colina irá enfrentar o Fluminense nas quartas. O cenário será o mesmo em caso de empate, com a equipe indo a nove pontos e terminando atrás do Bangu, com 10, permanecendo na quarta colocação.

Veja a classificação dos grupos do Campeonato Carioca:

Grupo A (a definir)

Fluminense
Volta Redonda
Bangu
Vasco
5º Portuguesa-RJ
6º Sampaio Corrêa

Grupo B (vagas definidas)

Botafogo
Madureira
Boavista
Flamengo
5º Nova Iguaçu
6º Maricá

