Flamengo vence por 7 a 1, conta com ajuda de outro resultado e se classifica no Carioca

O Flamengo venceu o Sampaio Corrêa por 7 a 1 na noite deste sábado (7), pela última rodada da Taça Guanabara. No Maracanã, Pedro (2x), Bruno Henrique (2x), Samuel Lino, Cebolinha e Douglas Telles marcaram os gols que garantiram a classificação às quartas de final do Campeonato Carioca. Além do triunfo, o Rubro-Negro contou com uma ajuda do Nova Iguaçu para avançar no torneio e não disputar o playoff contra o rebaixamento.

continua após a publicidade

Por conta do seu desempenho na primeira fase do estadual, o Flamengo entrou em campo precisando vencer e torcer por outros resultados. Um deles era envolvendo a partida entre Nova Iguaçu e Portuguesa. Um tropeço da Laranja da Baixada, como empate ou derrota, garantia a classificação rubro-negra. E foi o que aconteceu. A equipe do técnico Carlos Vitor perdeu para a Lusa por 1 a 0.

Esse, aliás, foi o único resultado que ajudou o Fla. Afinal, Madureira e Boavista, que precisavam perder, empataram com Volta Redonda e Bangu, respectivamente. Ambos se mantiveram na frente do time da Gávea. Diante deste cenário, o Flamengo terminou a fase de grupos na quarta posição, com sete pontos. O líder do Grupo B é o Botafogo, que será o adversário da equipe de Filipe Luís nas quartas.

continua após a publicidade

Como foi o jogo

O primeiro tempo contou com um verdadeiro amasso do Flamengo, principalmente ao analisar a posse de bola (77% para o Rubro-Negro, que finalizou 14 vezes). Mesmo com o time mesclado, a equipe de Filipe Luís envolveu o Sampaio Corrêa, que pouco fez em campo. Aos 15 minutos, Pedro abriu o placar. No lance seguinte, o time adversário teve um gol anulado por impedimento, com auxílio do VAR.

Comemoração de Pedro em Flamengo x Sampaio Corrêa (Foto: Dhavid Normando/Gazeta Press)

O camisa 9 voltou a balançar a rede aos 30', após tabela entre Samuel Lino e Lucas Paquetá. Paquetá, inclusive, teve uma grande chance de marcar o seu primeiro tento desde o retorno ao clube, mas parou em Zé Carlos e na trave. Nos acrésimos, Rodrigo Andrade, que levou a melhor contra Ayrton Lucas, descontou para o Sampaio Corrêa.

continua após a publicidade

Momento preocupante em Flamengo x Sampaio Corrêa pelo Carioca

O primeiro tempo no Maracanã também contou com um momento de apreensão. Antes mesmo do primeiro gol rubro-negro, Alexandre Souza, do Sampaio Corrêa, foi ao chão com uma crise convulsiva. Imediatamente, jogadores dos dois times pediram a entrada da ambulância e começaram a abanar o colega de profissão, além de orar por sua recuperação.

Jogadores de Flamengo e Sampaio Corrêa em jogo do Carioca (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Segundo tempo

O Flamengo voltou do intervalo com a mesma pegada do primeiro tempo, ditando o ritmo do jogo. Já o Sampaio Corrêa, visivelmente desgastado, recuou. Foi assim que Bruno Henrique, que entrou no lugar de Pedro, marcou o terceiro gol. Com passe de Samuel Lino, o camisa 27 finalizou bonito, de três dedos. Aos 21', Lino marcou o dele, com assistência de Emerson Royal, que vinha sendo criticado pelos torcedores.

Deu tempo para mais. Cebolinha, que também entrou no decorrer do jogo, marcou o quinto gol. Douglas Telles, outro jogador que saiu do banco, fez o sexto. De pênalti, Bruno Henrique fez o sétimo da goleada e fechou o caixão.

O que vem por aí

O próximo compromisso do Flamengo é pelo Brasileirão. Na terça-feira, o Rubro-Negro visita o Vitória. A bola rola às 21h30. Já o Sampaio Corrêa terá compromisso pela disputa do playoff contra o rebaixamento.

➡️ Aposte nas partidas do Flamengo!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

✅ FICHA TÉCNICA

FLAMENGO 7X1 SAMPAIO CORRÊA

Sexta rodada - Campeonato Carioca

📆 Data e horário: sábado, 7 de fevereiro de 2026, às 21h (de Brasília)

📍 Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

🥅 Gols: Pedro, 15'/1° (1-0), Pedro, 30'/1°T (2-0), Rodrigo Andrade, 52'/1°T (2-1), Bruno Henrique, 13'/2°T, (3-1), Samuel Lino, 22'/2°T (4-1), Cebolinha, 25'/2°T (5-1), Douglas Telles, 38'/2°T (6-1), Bruno Henrique, 47'/2°T (7-1)

🟨 Cartões amarelos: Zé Carlos (SAM)

🟥 Cartão vermelho: -

Escalações

Flamengo (Técnico: Filipe Luís)

Andrew; Royal, Danilo, Vitão e Ayrton Lucas; Evertton Araújo, Paquetá (Cebolinha) e Carrascal (Wallace Yan); Plata (Pulgar), Samuel Lino (Douglas Telles) e Pedro (Bruno Henrique).

SAMPAIO CORRÊA (Técnico: Antônio Carlos Roy)

Zé Carlos; Lucas Carvalho (Ryan Silva), Daniel, Marreta e Guilherme; Martini (Dantas), Alexandre Souza (Gabriel Agú) e Rodrigo Andrade; Matheus Goiano (Iacovelli), Octávio (Paulo Victor) e Luan.

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Alex Gomes Stefano

🚩 Assistentes: Júlio César Souza Gaudêncio e Fábio Ramos França

🖥️ VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.