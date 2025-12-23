Jornalista de formação e narrador: conheça Martín Anselmi, novo técnico do Botafogo
Comandante alvinegro nunca jogou futebol profissionalmente e criou programa de rádio.
Novo comandante do Botafogo, Martín Anselmi tem uma trajetória diferente da maioria dos treinadores de futebol. Apesar de experiência nas categorias de base, o argentino nunca se tornou jogador profissional e se aventurava em outra área: o jornalismo.
Nascido em Rosário (ARG), o profissional de 40 anos seguia carreira fora das quatro linahs antes de seguir o sonho de ser técnico. Anselmi teve passagem pelo jornalismo esportivo e chegou a atuar como narrador de futebol na Argentina. O treinador alvinegro iniciou a trajetória fora das quatro linhas ainda jovem, cobrindo partidas do Argentinos Juniors no campeonato nacional.
A ideia inicial de Anselmi era trabalhar como comentarista, função ligada à análise tática do jogo, segundo o portal "Tiempo Argentino". Com o tempo, porém, ele passou a narrar partidas e percebeu facilidade em descrever o que acontecia em campo, o que marcou esse período da sua formação profissional, concluída em 2006.
Outra curiosidade da trajetória do treinador foi a criação de um programa de rádio entre 2011 e 2012. Batizado de "RT Plis", o projeto ganhou repercussão pela forte presença nas redes sociais da época, como Twitter e Facebook, e ajudou a ampliar a visibilidade de Anselmi antes da transição definitiva para o trabalho como treinador.
➡️ Estilo ofensivo e novo esquema tático: o que esperar de Anselmi no Botafogo
Trajetória como técnico
A primeira expeciência de Martín Anselmi no futebol profissional foi como técnico nas categorias de base do Excursionista, da Argentina, antes de ser convidado para ser auxiliar-técnico de Gabriel Milito no comando do Indepiendiente.
Ainda como assistente, Anselmi teve passagens por Atlanta (ARG), Universidad Católica B (EQU), Indepiendente de Valle (EQU) e Internacional. Nos dois últimos, auxiliava Miguel Ángel Ramírez e teve curta experiência no Brasil.
Em 2022, veio a primeira oportunidade como treinador principal. Ele assumiu o La Calera (CHI), mas durou apenas 15 partidas após três vitórias, oito empates e quatro derrotas.
Apesar do insucesso na Chile, Anselmi foi contratado pelo Indepiendiente del Valle, clube pelo qual conquistou a Copa Sul-Americana como assistente. Por lá, o novo comandante alvinegro conquistou uma nova Copa Sul-Americana, a Recopa, Copa do Equador e Supercopa do Equador. Foram 75 partidas, com 47 vitórias, oito empates e 18 derrotas.
O argentino se despediu do Equador rumo ao México, onde assumiu o Cruz Azul. Apesar de uma grande campanha nos pontos corridos, ele não conseguiu levar a equipe a conquistar títulos, sendo derrotado na final do Clausura e eliminado nas semifinais do Apertuda, ambos diante do América. Ao total, foram 28 vitórias, 10 empates e 12 derrotas em 50 partidas no comando da equipe mexicana.
O trabalho de Anselmi no México chamou atenção do Porto (POR), que o anunciou como novo técnico em janeiro deste ano. Na Europa, contudo, o treinador não conseguiu suceso: foram apenas seis meses no cargo, com 10 vitórias, seis empate e cinco derrotas em 21 partidas, e a demissão veio após a eliminação na fase de grupos do Mundial de Clubes.
Agora, Martín Anselimi assume o Botafogo acompanhado do auxiliar Luis Pastur e do preparador físico Diego Bottaioli. O preparador de goleiros Darío Herrero completa a comissão técnica alvinegra. Ele é aguardado no Rio de Janeiro no dia 4 de janeiro, um dia antes da reapresentação do elenco no Espaço Lonier.
