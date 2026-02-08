Jonathan Calleri falou sobre seu futuro no São Paulo após a vitória por 2 a 1 contra o Primavera, pela sétima rodada do Campeonato Paulista. Com contrato até o final do ano, o Tricolor ainda não avançou em conversas pela renovação do argentino. Durante a zona mista, deixou em aberto e nas mãos da diretoria.

- Isso fica com a diretoria, procuro fazer o meu, me coloco à disposição do treinador e faço a maior quantidade de força no São Paulo, que é o que mais quero. O que vem no ano que vem, teremos que pensar - disse o argentino.

Calleri foi autor do segundo gol do São Paulo contra o Primavera. Logo após o gol de Lucas Moura, que empatou o placar, Luciano foi derrubado na área. A arbitragem marcou a penalidade. Renato, do Primavera, levou seu segundo amarelo por conta disso e foi expulso. Calleri quem ficou responsável pela cobrança, bateu tranquilo e responsável pela vitória do time. O camisa 9 falou sobre o momento do time.

- A gente sempre tenta estar centrado no que precisa fazer, vestir a camisa e ganhar. Coisas que são extras, vemos nas redes sociais, mas ganhamos e conseguimos. Ganhamos três, empatamos na Vila, somamos pontos no Brasileiro, o grupo está cada vez mais fechado, queremos chegar na final do Paulista - completou.

(Foto: Peter Leone/Gazeta Press)

Próximos jogos

O São Paulo volta a campo na quinta-feira, dia 11, às 21h30 (de Brasília), contra o Grêmio. Jogo vale pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. No final de semana, enfrenta a Ponte Preta para definir seu futuro no Paulistão.

