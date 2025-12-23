menu hamburguer
Fora de Campo

Cristiano Ronaldo comenta em post de gigante da Série A e agita a web: 'Real'

Astro português foi pivô para chegada do treinador no Al-Nassr

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 23/12/2025
15:33
Cristiano Ronaldo comemorando o segundo gol marcado (Foto: Fayez Nureldine/AFP)
imagem cameraCristiano Ronaldo comemorando gol pelo Al-Nassr (Foto: Fayez Nureldine/AFP)
Cristiano Ronaldo deixou um comentário com emojis de palmas e fogo na publicação que anuncia Luís Castro como novo técnico do Grêmio. O anúncio foi feito em uma publicação conjunta entre o Tricolor e o técnico, nesta segunda-feira (23). Nas redes sociais, a atitude do astro português inflamou internautas, que deram até as "boas-vindas" ao craque.

Cristiano Ronaldo e Castro trabalharam juntos no Al-Nassr, clube da Arábia Saudita, por aproximadamente dois anos. A parceria entre os portugueses durou de julho de 2023 até setembro de 2025, período em que conquistaram a Copa dos Campeões Árabes.

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

A relação entre Luis Castro e Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo teria desempenhou um papel fundamental na conversa que levou Luís Castro a deixar o Botafogo para treinar o Al-Nassr, clube saudita onde CR7 já atuava na época. O atacante português fez uma ligação para Castro a fim de convencê-lo a aceitar o convite para assumir o time de Riad, que buscava um treinador após a saída de outro técnico e via em Castro um perfil adequado para comandar o elenco ao lado de sua principal estrela.

A saída de Castro do Botafogo aconteceu no meio da temporada brasileira de 2023, quando o clube carioca liderava o Campeonato Brasileiro, e gerou surpresa entre torcedores e dirigentes. Em declarações posteriores, o próprio treinador justificou a mudança pelo desejo de "dirigir Cristiano Ronaldo" e pelo novo desafio, afirmando que a decisão não se baseou apenas no aspecto financeiro.

Publicamente, Luís Castro sempre demonstrou admiração pela carreira e pelo profissionalismo de Cristiano Ronaldo, destacando sua mentalidade vencedora e liderança no vestiário.

Cristiano Ronaldo Luís Castro Grêmio
Cristiano Ronaldo comenta anúncio de Luís Castro como técnico do Grêmio (Foto: Reprodução/Instagram)

