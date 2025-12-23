Cristiano Ronaldo deixou um comentário com emojis de palmas e fogo na publicação que anuncia Luís Castro como novo técnico do Grêmio. O anúncio foi feito em uma publicação conjunta entre o Tricolor e o técnico, nesta segunda-feira (23). Nas redes sociais, a atitude do astro português inflamou internautas, que deram até as "boas-vindas" ao craque.

Cristiano Ronaldo e Castro trabalharam juntos no Al-Nassr, clube da Arábia Saudita, por aproximadamente dois anos. A parceria entre os portugueses durou de julho de 2023 até setembro de 2025, período em que conquistaram a Copa dos Campeões Árabes.

A relação entre Luis Castro e Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo teria desempenhou um papel fundamental na conversa que levou Luís Castro a deixar o Botafogo para treinar o Al-Nassr, clube saudita onde CR7 já atuava na época. O atacante português fez uma ligação para Castro a fim de convencê-lo a aceitar o convite para assumir o time de Riad, que buscava um treinador após a saída de outro técnico e via em Castro um perfil adequado para comandar o elenco ao lado de sua principal estrela.

A saída de Castro do Botafogo aconteceu no meio da temporada brasileira de 2023, quando o clube carioca liderava o Campeonato Brasileiro, e gerou surpresa entre torcedores e dirigentes. Em declarações posteriores, o próprio treinador justificou a mudança pelo desejo de "dirigir Cristiano Ronaldo" e pelo novo desafio, afirmando que a decisão não se baseou apenas no aspecto financeiro.

Publicamente, Luís Castro sempre demonstrou admiração pela carreira e pelo profissionalismo de Cristiano Ronaldo, destacando sua mentalidade vencedora e liderança no vestiário.

