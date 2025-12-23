Botafogo atualiza status de obra no CT com investimento milionário

O Botafogo divulgou nesta terça-feira (23) imagens das obras no CT Lonier. Em vídeo publicado nas redes sociais, o Glorioso atualizou a situação da reforma, que já tem data de previsão para a conclusão.

As novas instações são na Área Recovery, para dar aos atletas melhores condições para recuperação física, alinhadas aos padrões do esporte de alta performance. Segundo o clube, cerca de 70% das obras já foram concluídas. Confira abaixo o vídeo e a publicação do Alvinegro.

— Com um olhar estratégico voltado para a modernização do CT, as obras da nova Área Recovery do Botafogo seguem em ritmo forte. O projeto que tem o objetivo de investir em infraestrutura para que os atletas se recuperem de forma mais rápida, segura e alinhada aos padrões de alta performance, está 70% concluído e tem a previsão inauguração em fevereiro de 2026 — escreveu o clube.

Foram investidos R$ 7 milhões para as obras no CT Lonier. A entrega da reforma está prevista para fevereiro do próximo ano.

A estreia do Botafogo em 2026 está prevista para o dia 14 de janeiro, contra a Portuguesa-RJ, no Campeonato Carioca, fora de casa. Pensando nisso, e com o início das férias na última segunda-feira (8), a reapresentação do elenco está marcada para o dia 4 de janeiro, no CT Lonier.

