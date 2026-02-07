Filipe Luís analise vitória por 7 a 1 como fundamental para 'recuperar comportamentos coletivos' do Flamengo

O técnico Filipe Luís enalteceu a atuação do Flamengo na vitória por 7 a 1 diante do Sampaio Corrêa na noite deste sábado (7), que garantiu a classificação às quartas de final do Carioca. Após a partida, o treinador enalteceu a importância do triunfo para recuperar o aspecto coletivo da equipe.

- No meu caso, preciso recuperar comportamentos coletivos e esse jogo serve muito para recuperar isso, além de corrigir pequenos detalhes que vinhámos tendo nos últimos jogos. Como não temos quase tempo a treinar, as correções, na maior parte, são em vídeos. Então, já vi outro outro tipo de posicionamento, na qual facilita bastante o jogo da equipe - iniciou Filipe Luís.

Filipe Luís em Flamengo x Sampaio Corrêa (Foto: Delmiro dos Santos Junior/Mochila Press)

- Com isso, os jogadores jogam melhor, correm menos, mas principalmente recuperam sensações. Eles não esqueceram de jogar, eles sabem jogar futebol, tá dentro deles. São jogadores que ganharam com a camisa do Flamengo. Querem muito continuar vencendo - completou o treinador.

Flamengo tem o Botafogo pela frente no Carioca

Com a quarta posição do Grupo B, o Flamengo encara o Botafogo nas quartas de final, com jogos de ida e volta (primeiro confronto no Maracanã). Filipe projetou esse encontro com o rival carioca.

- Sobre o jogo do Botafogo, ainda falta o Vitória (Brasileirão). Mas o Botafogo vem de um crescimento. Já em crescimento com o Ancelotti ano passado, acabou muito bem, e com o Anselmo agora, que todo mundo sabe do grande treinador que é, que trabalha muito bem, o que fez nos clubes que ele passou. Dá para ver como o Botafogo está jogando de uma forma muito bonita - analisou.

