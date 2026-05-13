Entenda por que John Kennedy bateu o segundo pênalti do Fluminense

O pênalti perdido por John Kennedy na vitória do Fluminense sobre o Operário-PR, pela Copa do Brasil, gerou dúvidas entre os torcedores no Maracanã. Afinal, Savarino já havia convertido uma cobrança no início da partida e era o cobrador oficial da equipe. Então por que o camisa 9 assumiu a responsabilidade na segunda oportunidade?

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A explicação foi dada pelo próprio Savarino e também pelo técnico Luis Zubeldía após a classificação tricolor para as oitavas de final da Copa do Brasil.

O primeiro pênalti do Fluminense aconteceu logo no início da partida. Savarino foi para a cobrança, deslocou o goleiro e abriu o placar no Maracanã. Já na segunda etapa, em uma nova penalidade para o Tricolor, John Kennedy pegou a bola e bateu. O atacante, porém, desperdiçou a chance.

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Após o jogo, Savarino explicou que a situação já estava previamente combinada entre os jogadores.

— A gente se fala no treino, dentro do jogo, mas eu era o primeiro batedor hoje para bater o pênalti. Mas como eu falei, a gente tem essa confiança entre o Lucho e o John, quem vai bater o pênalti. Eu já tinha feito um, o John me pediu e eu dei o pênalti para ele. Acontece, errou o pênalti, mas o mais importante é que a gente tem essa confiança, tanto eu para ele, como ele para mim — afirmou o venezuelano.

Zubeldía também reforçou que o Fluminense trabalha com uma hierarquia definida para as cobranças. Segundo o treinador, Savarino era o primeiro cobrador, enquanto John Kennedy aparecia como a segunda opção.

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— Nós sempre colocamos dois cobradores. Colocamos um responsável pelo pênalti, nesse caso o Savarino, e um segundo cobrador, que é o John Kennedy. Sempre colocamos dois. Justamente por essa situação, por uma situação em que possamos ter dois pênaltis, por uma situação em que o Savarino não queira bater o segundo pênalti, ter uma opção concreta — explicou o treinador.

O argentino ainda revelou que gosta de colocar centroavantes como opções para as cobranças.

— Sempre gosto de colocar o centroavante como cobrador de pênaltis — completou.

Apesar do erro de John Kennedy, o Fluminense venceu o Operário por 2 a 1 e avançou às oitavas da Copa do Brasil. Ainda assim, o pênalti perdido após a mudança do cobrador aumentou a tensão no Maracanã em um momento em que o time tenta recuperar confiança antes das decisões na Libertadores.

John Kennedy em cobrança de pênalti para o Fluminense (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF/Folhapress)

Fluminense x Operário: como foi o jogo?

Mesmo com dois gols, primeiro tempo foi 'morto' no Maracanã

O Fluminense abriu o placar de pênalti logo aos oito minutos da primeira etapa. Savarino bateu para um lado e o goleiro caiu para o outro. 1 a 0. Depois disso, o time carioca deixou o ritmo cair e viu o Operário crescer no confronto, e levar perigo ao gol de Fábio. Mas o Tricolor acalmou os ânimos com uma bola sobrada na área para Lucho Acosta. O argentino tirou do goleiro Vagno e praticamente liquidou a classificação aos 3 minutos.

Segundo tempo sonolento

Com o resultado na mão, o Fluminense deu pouca importância ao jogo e só esperava o apito final. Apesar de estar precisando recuperar confiança para chegar grande na sequência decisiva na Libertadores, o Tricolor preferiu tirar o pé e correu risco de perder a classificação no Maracanã. Aos 37 minutos, Felipe Augusto aproveitou o erro da zaga e diminuiu o placar. Não fosse a expulsão de Edwin Torres logo depois, o jogo poderia ter sido de muita pressão no gol do Flu nos últimos minutos.

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